官邸會商對等關稅 賴清德：不合理！持續強力交涉！

總統賴清德。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/04/03 20:11

〔記者陳昀／台北報導〕美國川普總統宣布對各國實施對等關稅，其中對台課徵32%稅率，總統賴清德下午召集行政國安團隊到官邸會商，晚間在臉書發文表示，這項政策讓我們感到不合理，也憂心後續可能對全球經濟造成的衝擊，他已要求卓揆與內閣團隊，在最短時間向國人完整說明整體情勢與整備工作，並持續與美方強力交涉。

賴清德今天下午召集副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及多位行政、國安團隊成員到官邸，就美國總統川普宣布的「對等關稅」政策，包括對台灣在內，超乎各國預期的關稅的整體情勢，以及對產業、總體經濟可能帶來的衝擊，政府因應的整備工作等，聽取團隊的各項報告。

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賴清德指出，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，諸如台美間近年貿易逆差主要來自於我國產業配合川普總統第一任期內對於科技管制等相關政策，美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，都讓我們感到不合理，也對後續這些措施可能對於全球經濟的衝擊感到憂心。

賴清德表示，稍早卓揆與內閣團隊完整地向他說明針對這項關稅措施的衝擊評估，以及經濟、財政等各相關部會的產業支持措施與經濟金融穩定方案，特別是對等關稅實施下，台灣的產業與經濟如何將衝擊減至最小，並且持續確保全球競爭力。

賴清德說，面對多年來僅見的全球經貿挑戰，他請卓揆與內閣團隊，在最短時間就整體情勢及政府的整備工作向國人做完整說明，也持續與產業緊密聯繫，一切以給產業最大支持，穩定經濟情勢為目標。同時，對於這項關稅措施諸多並不合理之處，他也請卓揆指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護我們國家的利益。

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