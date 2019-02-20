蘇揆：兩岸和平協議不能簽

2019-02-20

全世界對台灣最沒善意的就是中國 批吳選舉操作

〔記者黃欣柏、蘇芳禾、陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前表示若國民黨重返執政，政府有權與對岸簽訂兩岸和平協議；行政院長蘇貞昌昨在立法院施政總質詢答詢時，直指吳的說法是「為了選舉」、「看能不能得到提名」，但全世界對台灣最沒善意的就是中國，「這協議根本不能簽！」

台灣人民要聽清楚想清楚

蘇揆表示，吳敦義提出消費券補貼軍公教年改損失、簽署兩岸和平協議及自稱中國人，其實都是為了選舉，這是國民黨內部的競爭，但中國國民黨現任主席公開宣布，如果重新執政要與中國簽訂和平協議，這件事情台灣人民必須要聽清楚、想清楚。

蘇揆強調，台灣人要有自覺，中國現在連放棄武力對台都不肯說，這次元旦發言也還在說不放棄武力對台，全世界對台灣最沒善意的就是中國，簽這個和平協議就是順了中國的意，「簽完後如果其中一方又要亂搞，誰要負責？這協議根本不能簽！」

簽協議只是順了中國的意

國民黨立委柯志恩在質詢時質疑，陸委會把「兩岸人民關係條例」列為本會期優先法案，明定與對岸簽署政治性協議必須先經過公投，是針對「國民黨重返執政」而設；蘇揆表示「沒衝著誰」，法律是全國適用，只是大家要知道中國是不放棄對台灣動武的國家，「我們要小心」。

陳明通：修法不是要擋誰

針對「兩岸人民關係條例」修法，明定兩岸進行任何政治協議須經公投程序，陸委會主委陳明通在立法院受訪時也強調「不是要擋誰」。他坦言，確實是因為吳敦義先拋出此議題，陸委會檢視「兩岸人民關係條例」後發現，現在對政治方面的議題門檻很低，甚至很有可能就備查了。他覺得這個不行，必須有高度共識，因為兩岸人民關係條例有一個法律保留，就是涉及人民權利、義務，才需要立法院審議。

陳明通指出，政治議題是涉及整體人民的權利義務，政府當然有權送給立法院進行比較嚴格的監督。最重要的概念在於是要尋求社會的高度共識，不是要擋什麼或擋誰的問題。兩岸的政治議題很敏感，如果沒有高度共識，徒增社會困擾。我們是一個民主國家，最終的決定者當然是人民。

陳明通表示，兩岸間的政治性議題需要有社會高度共識，不能像過去張慶忠（前立法委員）那樣，半分鐘就通過「兩岸服貿協議」，引起社會很大爭議。陸委會過去就提過對兩岸政治議題談判要有比較強的監督機制，總統蔡英文年初提及的四個必須與三個防護網，第三個防護網也就是指這個東西。

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