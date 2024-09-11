媽祖有在看！ 男子抱走北港朝天宮香油箱隨即被逮

林姓男子走進朝天宮文昌殿抱走香油箱。（民眾提供）

2024/09/11 11:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名男子光天化日抱走北港朝天宮文昌殿的香油箱，廟方人員發現報警，北港分局隨即調閱監視器鎖定一名林姓嫌犯，前往其住處人贓俱獲，起出近4萬元香油錢，偵訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。信徒得知歹徒竟當著神明面前偷香油錢隨即被逮，直呼媽祖有在看，不可以做壞事。

根據朝天宮監視器，林嫌昨（10）日一早6點多即在廟附近徘徊，看沒有人即快步往文昌殿走去直接抱走案桌上香油箱，抱到男廁所裝入黑色塑膠袋，放置在圍牆上偽裝成垃圾，隨後走到廟外拿走。

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廟方人員看了監視器說，男子應該是有先來勘察過動線，並設計好如何行竊，還好媽祖有在看，讓歹徒迅速落網。

朝天宮總幹事何宗霖表示，最近有信徒反應很多貢品遭拿走，呼籲信徒來參拜時不是自己的東西不要任意拿走，廟內各角落都有監視器，民眾不要以身試法，誠心來參拜。

北港派出所所長許峯豪指出，警方接獲朝天宮報案，指廟內香油錢遭竊，即派員前往調閱監視器，鎖定一名林姓男子涉嫌，隨即前往逮人，起出贓款3萬9400元，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

林嫌抱走香油箱到男廁裝入黑色塑膠袋偽裝成垃圾。（民眾提供）

林嫌再走到廟外取走裝在黑色塑膠袋內的香油箱。（民眾提供）

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