為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    媽祖有在看！ 男子抱走北港朝天宮香油箱隨即被逮

    林姓男子走進朝天宮文昌殿抱走香油箱。（民眾提供）

    林姓男子走進朝天宮文昌殿抱走香油箱。（民眾提供）

    2024/09/11 11:23

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名男子光天化日抱走北港朝天宮文昌殿的香油箱，廟方人員發現報警，北港分局隨即調閱監視器鎖定一名林姓嫌犯，前往其住處人贓俱獲，起出近4萬元香油錢，偵訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。信徒得知歹徒竟當著神明面前偷香油錢隨即被逮，直呼媽祖有在看，不可以做壞事。

    根據朝天宮監視器，林嫌昨（10）日一早6點多即在廟附近徘徊，看沒有人即快步往文昌殿走去直接抱走案桌上香油箱，抱到男廁所裝入黑色塑膠袋，放置在圍牆上偽裝成垃圾，隨後走到廟外拿走。

    廟方人員看了監視器說，男子應該是有先來勘察過動線，並設計好如何行竊，還好媽祖有在看，讓歹徒迅速落網。

    朝天宮總幹事何宗霖表示，最近有信徒反應很多貢品遭拿走，呼籲信徒來參拜時不是自己的東西不要任意拿走，廟內各角落都有監視器，民眾不要以身試法，誠心來參拜。

    北港派出所所長許峯豪指出，警方接獲朝天宮報案，指廟內香油錢遭竊，即派員前往調閱監視器，鎖定一名林姓男子涉嫌，隨即前往逮人，起出贓款3萬9400元，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

    林嫌抱走香油箱到男廁裝入黑色塑膠袋偽裝成垃圾。（民眾提供）

    林嫌抱走香油箱到男廁裝入黑色塑膠袋偽裝成垃圾。（民眾提供）

    林嫌再走到廟外取走裝在黑色塑膠袋內的香油箱。（民眾提供）

    林嫌再走到廟外取走裝在黑色塑膠袋內的香油箱。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播