斗六明辦聯合徵才400多職缺 建大工業開50K找技術員

即日起至7日前往斗六就業中心及各鄉鎮就業服務台就業諮詢或參加徵才活動，可獲得1個粽子毛巾好運禮。（斗六就業中心提供）

2024/06/06 09:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕勞動部雲嘉南分署斗六就業中心將於明（7）日上午9點半至11點半舉辦「慶讚端午 求職必粽」聯合徵才活動，共有7家廠商釋出400多個職缺，其中建大工業開出50K要找30名技術員，中興保全及點鑫產業也開出35K至45K找服務工程師、設備維修人員。

畢業季許多青年求職，斗六就業中心媒合7家廠商舉辦聯合徵才，提供有意求職民眾與廠商面談找到適合工作，斗六就業中心主任劉達源表示，7日現場徵才有5家，包括統一超商、中興保全、大潤發、點鑫產業及建大工業，另外台塑尖端能源、憶霖紀文2家廠商則由中心代收履歷。

斗六就業中心說，建大工業祭出50K徵30名技術員，中興保全及點鑫產業也開出35K至45K要徵10名服務工程師、4名設備維修人員，台塑尖端34K起要找215名技術員，另統一超商要找25名正職及兼職門市人員，歡迎壯世代族群來就職，歡迎民眾至現場投遞履歷，找到好工作。

劉達源指出，為協助中高齡重返職場勞動部推出「壯世代就業獎勵」，順利就業可申請就業獎金，全時最多發給6萬元、部分工時3萬元；另針對初次求職青年，也推出「初次尋職青年穩定就業計畫」及「青年職得好評計畫」，相關資料可洽詢05-5325105，或上台灣就業通查詢。

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