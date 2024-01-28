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首頁　>　雲林縣

國3古坑交流道側車道工程 14.89億中央全額補助招標中

國3古坑交流道採分離式交流道，南、北匝道距離約3公里，誤下交流道須繞行再上，引起用路人抱怨，將沿著國3主線下設置平面側車道改善。 （記者黃淑莉攝）

國3古坑交流道採分離式交流道，南、北匝道距離約3公里，誤下交流道須繞行再上，引起用路人抱怨，將沿著國3主線下設置平面側車道改善。 （記者黃淑莉攝）

2024/01/28 14:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕總經費高達14.89億元國3古坑交流道平面側車道工程，本月26日第一次開標，因沒有廠商投標流標，公路局南區公路新建工程分局指出，27日重新公告招標，順利的話預估要等過年後才決標，該工程工期約3年。

國3古坑交流道2016年完工通車，採分離式交流道，分別在縣道149甲線古坑荷苞村設置北上入口、南下出口的匝道，縣道158甲線古坑朝陽村設置南下人口、北上出口的匝道，兩匝道距離逾3公里，交通動線紊亂，誤下交流道須繞行再上，造成交通亂象。

為解決該問題，從地方公所、縣府及鄉代、議員及立委都積極爭取改善計畫，最終定案沿著國3主線兩側增設平面側車道，工程及用地徵收費總計14.89億元，經費由中央全額補助。

雲林縣府交通工務局指出，側車道採單向各一快車道、一機車道配置，北上線長度約2.73公里、南下線約3.13公里，經中央、地方協調，工程由公路局南區新建工程分局辦理，另古坑側車道已納編為縣道158丙線，縣府已著手辦理用地價購中。

南區新建工程分局表示，古坑側車道工程經費約10.4億元，超過10億元的大工程採最有利標，分3階段即資格標、評選、決標，因國內有很多工程最近發包都不順利，該工程在上週五（26日）第一次開標，因沒有廠商投標，27日重新公告，希望能順利發包，讓工程早日完工解決交通問題，帶動地方發展。

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