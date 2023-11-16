雲林飛沙國中危樓重建 「書冊」意象新校舍估2026年中完工

飛沙國中新校舍設計以「書冊」意象作為建物主體；圖為模擬圖。（校方提供）

2023/11/16 19:23

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣四湖鄉飛沙國中校舍興建於1970年，建築老舊，縣府透過中央一般性補助款申請，獲教育部核定一億8070萬多元進行校舍重建，今天（16日）舉辦動土典禮，預計2026年6月完工。

飛沙國中新校舍包含普通教室、圖書室、專科教室及行政辦公室，共17間新教室，另有6間廁所、無障礙電梯、公共藝術及校園美綠化，校舍設計結合地方武術文化與學校特色課程，以武術套路各類姿態融入立面設計，並以「書冊」意象作為建物主體，以四面封閉迴廊通道設計，抵擋沿海地區半年的東北季風侵襲，將學校的境教功能充分發揮，讓學校空間更符合人性需求，提升教學與學習成效。

校長陳昭龍說明，新校舍採無圍牆設計，以綠籬做內外區隔，與通學步道融合，可為社區休憩之用，感謝各地方賢達在飛沙國中籌備校舍重建過程當中給予的支持與指導，縣府向教育部爭取經費，也相當關心工程設計，在現勘時表明校方如有任何需求，都可向教育處、建設處請求協助，目前為止整體規劃設計都如期如質。

教育處長邱孝文說，飛沙國中是在地優質學校，近年校方許多創意、創新辦學方式，獲得社區及家長高度肯定，校舍重建考量到綠美化、採光及東北季風期間等環境條件，並融入在地特色，還包含科技化的圖書館、觸控式的電腦設備，搭配生生有平板，相信師生更能產生共鳴，大幅提升教學品質，讓學生的學習能夠更有成效，未來飛沙國中相當值得大家共同期待。

飛沙國中將老舊校舍拆除重建，預計2026年6月完工。（記者林旻臻攝）

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