估湧50萬人 雲林國慶煙火增觀賞區

國慶煙火確定於虎尾高鐵特定區施放，縣府規劃將再設一處「民眾觀賞區」。（雲縣府提供）

2024/06/18 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二四國慶煙火確定在虎尾高鐵特定區施放，雲林縣議會昨聽取施放工作專案報告。國慶煙火籌備會指出，演出時間近四十分鐘，預期當天將湧入五十萬人，因人潮眾多將規劃兩處民眾觀賞區。

除建成路外 新增高鐵站前行政專區

民政處長蕭德恕報告指出，縣府已整編廿組全面啟動相關工作，國慶煙火施放由慶籌會負責，將施放一．二萬顆煙火彈，預計施放時間卅至四十分鐘，預期將吸引五十萬人進入欣賞，觀光收益可達六億九千多萬元。另外，十月雲林縣府本就安排西螺藝陣文化季、國際偶戲節、國際農機展等，將串聯光輝十月，打造漫遊雲林的相關遊程。

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縣長張麗善表示，煙火在虎尾高鐵特定區施放，現場還規劃晚會主舞台、表演區、貴賓區及民眾觀賞區。原民眾觀賞區只有建成路，就是往年舉辦農機展的地點，考量人潮可觀，將特別在高鐵站前行政專區新增一處煙火觀賞點。

蕭德恕表示，目前觀賞區分為坐落在高鐵特定區文教用地的貴賓區，可容納三千人左右；兩處民眾觀賞區預計各容納一萬人，加上周邊用地，分流分地讓民眾舒適地欣賞煙火。

每十分鐘一班接駁車快速疏散人流

張麗善表示，煙火施放後的「交通」極具挑戰性，除了高鐵班次有限，還要考慮台鐵接駁，將有疏散措施，更重要的是停車空間規劃。將會在活動地點外圍規劃大量停車場，讓民眾停放後能搭乘每十分鐘一班的接駁車快速進出會場。當天最主要人流集中在下午三至九點，疏導工作更需要快速且有效，詳細疏運計畫正規劃中。

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