2024國慶煙火在雲林 縣府預估將湧50萬人、添一處民眾觀賞區

雲林縣議會今進行國慶煙火專案報告，由民政處長蕭德恕報告。（記者李文德攝）

2024/06/17 16:07

〔記者李文德／雲林報導〕2024國慶煙火在雲林拍板確定於虎尾高鐵特定區施放，雲林縣議會今天針對施放工作進行專案報告。雲林縣長張麗善表示，預期當天將湧入30至50萬人，因此在觀賞區及貴賓區作調整，甚至民眾觀賞區也將再多設一處區位，讓民眾有更多空間欣賞。

今下午專案報告由民政處長蕭德恕進行報告，蕭德恕表示，縣府已整編20組全面啟動相關工作。而國慶煙火施放由慶籌會負責，將施放1.2萬顆煙火彈，預計施放時間30至40分鐘。

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蕭德恕表示，目前初步預期將吸引30至50萬人湧入欣賞，觀光收益可達6億9480萬元。另外10月雲林縣府本就安排西螺藝陣文化季、國際偶戲節、國際農機展等，將串聯光輝10月，讓民眾能夠漫遊雲林相關活動。

縣長張麗善表示，考慮到參與人數眾多因此在觀賞區進行調整，如民眾觀賞區，一處原農機展停車場，現在再規劃新增高鐵行政專區用地，兩個觀禮區域都非常近，更安排市集，讓民眾能夠更方便。

蕭德恕表示，目前觀賞區分為坐落在高鐵特定區文教用地的貴賓區，可容納3000人左右；而民眾觀賞區2處預計各能容納1萬人，加上周邊用地，分流分地讓民眾們能夠欣賞煙火。

而施放當天將湧入眾多人潮，張麗善表示「交通」將是具挑戰，除了高鐵班次有限，還要考慮台鐵接駁，將會規畫疏散措施，更重要的便是停車空間規劃。

張麗善表示，將會在活動地點做外圍規劃大量停車場，讓民眾停放後能夠搭乘接駁車進入會場。而當天最主要人流將聚集在下午3點至9點，所以疏導工作更需要快速且有效。

國慶煙火確定將於雲林虎尾高鐵特定區施放，縣府規劃將再設一處「民眾觀賞區」。（圖由雲林縣政府提供）

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