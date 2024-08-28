頭城搶孤搜身爭議 7隊棄賽抗議被除名

宜蘭頭城搶孤9月2日登場。圖為去年活動畫面。（資料照）

2024/08/28 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城搶孤九月二日登場，前天下午領隊會議，針對裁判進場是否也要一併搜身出現歧見，有七支隊伍連署棄賽抗議，頭城中元祭典協會昨決議將棄賽隊伍與選手除名，另找隊伍遞補。棄賽隊伍卻認為，未經溝通直接除名違反規定，盼有轉圜餘地；協會回應，決議已定不會輕易改變。

查違禁品 領隊要求裁判也要搜身

前天領隊會議提出十項要求，其中第二項「入場搜身」最具爭議；領隊認為，選手進場要被裁判搜身，嚴禁攜帶打火機、香菸等違禁品，但裁判卻在賽事時抽菸、喝酒，應與選手一視同仁，一起接受搜身，且由各領隊執行，領隊與裁判意見相左，不歡而散。

請繼續往下閱讀...

事後，頭城搶孤隊等七隊領隊簽名連署發表棄賽聲明，引發軒然大波。頭城鎮中元祭典協會昨開會因應，理事長簡英俊說，今年參賽隊伍原有十二隊，對於發聲明棄賽的七隊，協會決議直接除名，為補齊隊伍，原規定五人組隊下修至三人，今、明兩天開放報名，至於搜身爭議，今年活動落幕後再討論。

有領隊盼擱置爭議 將持續溝通

遭除名的杏輝藥品搶孤隊及二結王公廟總教練林光賢說，原本只是針對裁判長不公發表棄賽聲明，希望能再做協商，大會未溝通就直接除名，參賽規則也沒有除名規定，不得參賽決議對隊伍和選手不公平。曾拿過二次頭城搶孤冠軍的杏輝藥品搶孤隊領隊吳富霖說，基於支持民俗活動及地方和諧，希望擱置爭議，將和大會持續溝通。

簡英俊說，既然報名就不能輕言棄賽，為讓搶孤順利進行，才會做出除名決議，避免隊伍突然到賽事當天又棄賽，除名隊伍三萬元保證金沒收，目前已掌握有其他隊伍要報名參賽，比賽會照常舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法