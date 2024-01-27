老屋新生 三星島匠商行等3家入選

宜蘭推動老屋再生計畫已具成果，古亭社區老舊的雜貨店、美髮店賦予新生，曾獲得台灣景觀大獎。（宜蘭縣府提供）

2024/01/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「蘭陽老屋新生命」計畫，二○一九年迄今已完成壯圍何興雜貨店等五家老屋新生，並逐步擴展到各鄉鎮市。今年度評選出爐，共有三星鄉島匠商行、南澳鄉一米地與壯圍鄉真實感受米食工坊入選；縣府表示，老屋活化不僅是修繕，更是藉由舊有空間再利用，重新連結區域特色，創造在地生活價值。

宜蘭縣政府二○一九年推動「壯圍鄉老屋新生命計畫」，盤點具有文化特徵及社區養分的閒置老屋，引入新創人才，發展壯圍新創示範基地，再提升到「蘭陽老屋二．○（蘭陽老屋新生命）」計畫，擴展到各鄉鎮。

這幾年推動成果，包括壯圍何興雜貨店（新店名：藏甜手作坊）、麗蘭美髮店（木予田商行）、蘇澳阿里史嬸婆家（美得冒泡）、公館月英ㄟ土礱間（時光窩窩）、宜蘭市鑑湖堂小耳房（小耳東苑）。其中，壯圍古亭社區老舊雜貨店、美髮店賦予新生，曾獲台灣景觀大獎。

縣府表示，每間老屋都有自己的故事，老屋新生計畫成功喚起各界重視，吸引新創人才進駐，今年度評選申請相當踴躍，共有十八家提案送審，縣府編列總經費三百萬元，入選者最高可獲八十萬元修繕與經營補助。

縣府在去年十二月評選出三星鄉島匠商行、南澳鄉一米地與壯圍鄉真實感受米食工坊等三家老屋，作為今年計畫推動對象，希望藉由老屋繼續訴說蘭陽土地的故事。

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