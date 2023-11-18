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首頁　>　宜蘭縣

議員簽到不開會 宜縣議會空轉一天

2023/11/18 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨天議程是專題報告，但上、下午都因出席人數不足而流會，議事效能不彰，引起批評。議長張勝德無奈地說，議員開會、監督縣政是職責，希望大家踴躍出席，讓議事運作順利進行。有議員表示，昨天是「黑日」，喪事場比較多，很多議員都在趕場跑攤。

出席人數不足 上下午都流會

宜蘭縣議會十五至十七日排定的議程是「專題報告」，林林總總共提了六十九案，要求縣府報告，但昨天議會完全空轉，讓縣長林姿妙與在場待命官員相當無奈。

昨天上午，議員簽到人數三十三人，很多人簽完名字就離開，議事十點召開，議長宣佈開會；但吳宏謀、黃浴沂議員要求清點人數，會場內只有八人，未達簽到人數一半，只能宣佈散會。

逢「黑日」喪事多 議員趕場跑攤

下午二點半開會，三十四名議員都有簽名，但多未待在議場內；謝燦輝、黃定和議員要求清點人數，只有七人在場；議長張勝德無奈地說：「議會如果要一直這樣子，那就不要開了。」

依據以往議會慣例，召開大會時，如果沒人異議就可進行開會，但若有人要求清點人數，就必須達簽到人數的一半，才能開會；對於簽到不開會，各黨派議員都有這種情形。

張勝德說，他知道議員同仁很忙，要辦會勘，要趕婚喪喜慶，但開會是議員職責，監督縣政更是天職，希望大家能提高出席率，否則，開到十二月底也開不完。

專題報告排69案 只完成16案

議會空轉，議事效率不彰，原本三天要完成的六十九案專題報告，只完成十六案，下週一開始縣長總質詢，不再補專題報告。

除了議員趕場跑攤，造成流會；另有一說是，因提案中有縣府前專員許智信涉嫌的詐騙案，也有民進黨立委參選人陳俊宇的楊桃集貨場案，藍綠互相攻防與抵制，造成人數不足而流會。

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