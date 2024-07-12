宜縣2300TPASS雙卡制 9月上路

宜蘭縣民關心的二三○○元TPASS（國道客運+捷運）「雙卡制」通勤方案，交通部公路局訂九月上路。（資料照，記者游明金攝）

2024/07/12 05:30

宜蘭1800+基北北桃1200搭配使用 700價差政府補助

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣民關心的二三○○元TPASS（國道客運+捷運）「雙卡制」通勤方案，交通部公路局訂九月上路。通勤族購買「宜蘭一八○○元方案」及「基北北桃一二○○元方案」兩張通勤月票，就可以搭配使用，民眾多花七百元價差由政府補助。縣府表示，此案雖審查通過，但尚未正式核定，希望交通部盡速核定以利後續作業。

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1800方案可搭乘市區公車、國五客運、台鐵

宜蘭縣規劃三種通勤月票，七五○元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「漢本至石城」段。一八○○元方案，無限次搭乘縣內市區公車、國五客運、台鐵「漢本至鶯歌」段；兩種月票去年八月已上路。

至於二三○○元方案，卻遲遲未能上路；縣府提出「雙卡制」構想，民眾只要一起購買「宜蘭一八○○元方案」與「基北北桃一二○○元方案」通勤月票，售票口就會退款七百元儲值金到宜蘭通勤月票的電子票證，並透過身分證登記綁定卡片，不限宜蘭縣民。

立委陳俊宇前天在立法院質詢交通部長李孟諺，關於二三○○通勤方案進度；陳俊宇表示，每天有七千多位宜蘭鄉親通勤到雙北上班，目前卻只有一八○○元方案，二三○○元方案可增搭基北北桃公共運輸（含捷運）等，服務範圍甚廣，鄉親期待已久。

票差補助年需4900萬 中央地方分擔

交通部公路局表示，宜蘭縣二三○○元月票方案已經審查通過，預計九月上路實施，初步是雙卡制，票差補助會按照全台灣的月票計算方式補助。

縣府交通處表示，公路局九月上路時程，是縣府提報的規劃，全案雖審查通過但並未正式核定，希望交通部盡速核定，縣府才能與系統業者、票證公司與客運業者三方協議，縣府會提前作業並壓縮系統建置與測試時間，朝九月上路目標辦理。

至於七百元票差補助，縣府概估一年所需經費約四九○○萬元，由中央與地方共同負擔，這部分交通部也尚未核定補助比例。

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