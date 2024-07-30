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表掦特優里長、民政人員 張善政：里鄰長聯誼費明年多260元

桃園市長張善政（第3排中）頒獎表揚今年全市特優里長45人，肯定為市政府和市民付出。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（第3排中）頒獎表揚今年全市特優里長45人，肯定為市政府和市民付出。（記者李容萍攝）

2024/07/30 22:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（30）日前往中壢區，出席「113年度特優里長及績優民政人員表揚活動」，共表揚45位特優里長及18位績優民政人員，張說，里長及民政人員是接觸市民第一線，也是市民對市府施政觀感最重要關鍵，市府明年起將里鄰長聯誼活動費由3840元調升至4100元，傳遞市府體恤里長的心意。

張善政說，桃園有516位里長，入選特優里長可以形容是「萬中選一」，里長和民政人員都是接觸市民服務的第一線，服務態度好不好、親不親切，直接影響市民對於市政推動的觀感，他感謝大家的努力，希望所有里長與民政人員向這些典範看齊。

其中同時獲頒113年度內政部特優里長的有中壢區興南里葉青旺、八德區廣德里吳在能、平鎮區龍興里許金新、楊梅區梅溪里吳錦鴻、龜山區南美里黃雅蓉、龍潭區中興里彭石松、大溪區田心里游秋蓉、新屋區石磊里鍾桂梅及大園區菓林里陳錫達等9位里長；獲頒內政部績優民政人員的有民政局陳燕惠、李珮甄、高志強、桃園區公所張鈞淵、八德區公所王怡鈞、蘆竹區公所李佩璇、龜山區公所阮麗月、大園區公所劉麗娟及復興區公所張秀蘭等9位同仁。

獲特優里長表揚的中壢區芝芭里長黃連應，擔任桃園市里長聯誼會總會長及區里組織社會服務協會理事長，他說，里長要扮演與市府溝通橋梁，更要積極整合社會資源，像是協助民政局推廣食享冰箱幫助有需要的人，為里民服務。

同樣獲獎的楊梅區梅溪里長吳錦鴻，從雲林搬到桃園開超市，他說，里長要處理里民大小事，半夜也會接到電話，協助家境困苦者的喪葬事宜，還有引介資源給學校低收入戶學生、獨居老人等，老婆、小孩全家人都加入服務，「只要有心就不覺得辛苦」。

民政局宗教科員高志強，協助宗教及祭祀公業團體解決紛爭及訴訟爭議，他說，印象最深刻大溪區某寺廟因負責人死亡導致廟務停擺，他輔導寺廟人員召開大會、訂定章程，最終順利讓該廟完成登記。

桃園市長張善政（左3）頒獎表揚今年全市特優里長45人，肯定為市政府和市民付出。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左3）頒獎表揚今年全市特優里長45人，肯定為市政府和市民付出。（記者李容萍攝）

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