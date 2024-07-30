剛買就壞？他怨電子後照鏡整片雜訊 火大下車卻見「這1幕！」

網友抱怨，電子後照鏡畫面都是雜訊。（擷取自爆廢1公社）

2024/07/30 23:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原廠後照鏡容易看不清，不少民眾會加裝電子後照鏡好讓行車更安全。一名網友在臉書社團分享，昨天（29日）準備出門時，卻發現愛車的後照鏡畫面出現雜訊，讓原PO當下超火大，下車檢查後，卻發現是牆壁的洗石子材質太像干擾畫面。貼文曝光，許多網友笑翻，「原來不是只有我遇過」。

網友近日在臉書社團爆廢1公社發文，剛要準備出門，上車後卻發現後照鏡畫面都是雜訊，當下以為設備出問題，甚至還重新插拔訊號線，畫面依舊沒改善，讓他的好心情瞬間全無，不料車子往前一開，鏡頭就恢復正常，下車查看才發現，原來是牆壁的洗石子材質超像雜訊，讓原PO誤以為是鏡頭壞掉，「我錯怪你了，這洗石子也太像干擾畫面」。

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貼文曝光，引起許多網友熱議，「真的超像壞掉耶，正常人第一時間都會傻眼」、「好險！你沒怒拔後照鏡」、「這也很像以前電視沒訊號畫面」、「電子後照鏡解析度太好也是困擾」、「我也是以為我兒子打破車窗」、「真的超像欸，是我一定也會氣炸」、「雜訊風格的裝潢」、「哭啊，這個心境轉換超真實」。

原PO下車後發現，牆壁是洗石子材質，幸好只是虛驚一場。（擷取自爆廢1公社）

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