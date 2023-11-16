男找學生偽造郭台銘連署書交保 宜檢抗告成功改收押

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2023/11/16 20:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，但部分連署書涉及行賄，宜蘭檢警日前查獲蔡姓男子涉嫌收購個資，請國高中生協助偽簽，宜蘭地方法院裁定5萬元交保，檢方不服抗告，高等法院發回更裁，宜院今天開庭，准押禁見。

蔡男和謝男在9月、10月間，涉嫌收購個人身分證資料，在羅東租房子當辦公空間，請國、高中生協助偽造連署書，除了黏貼身分證照片、抄寫地址、身分證字號等個資，也偽簽當事人簽名，相關人員涉犯偽造文書、違反個資、違反總統、副總統選舉罷免法。

宜蘭地檢署指揮羅東警分局、縣調查站10月27日拘提謝男，查扣16份連署書。檢方複訊後，諭令8萬元交保；10月31日拘提逃匿的蔡男，檢方複訊後，認為蔡男犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串供之虞，向宜院聲請羈押禁見。

法官訊問後，認為蔡男犯嫌重大，但無羈押必要，裁定5萬元交保；檢察官不服，認為蔡男有逃亡跟滅證事實，符合羈押要件，有羈押必要，11月3日提出抗告，高等法院發回更裁。

宜院今天下午傳喚蔡男到庭訊問後，認檢察官之聲請有理由，今晚6點30分左右裁定蔡男羈押禁見。

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