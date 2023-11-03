小英之友會組長涉幫郭董買連署 民進黨高市黨部：經查為黨代表、黨紀處理

小英之友會李姓組長利用自家機車行當掩護，向修車顧客以每個人頭400元替郭台銘買連署書。示意圖。（資料照）

2023/11/03 15:04

首次上稿：14:15

更新時間：15:04 經查有黨代表身分

〔記者王榮祥／高雄報導〕小英之友會李姓組長利用自家機車行當掩護，向修車顧客以每個人頭400元替郭台銘買連署書，遭雄檢依違反選罷法向法院聲押獲准，民進黨高市黨部主委許智善指出，經查涉案當事人有黨代表身分，將召開執評委會，依黨紀處理。

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鴻海創辦人郭台銘2日結束連署，並將103萬份連署書送交選委會審查，但全台各地陸續爆發買人頭連署書爭議，高雄檢調上月26日查獲高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵涉嫌幫郭台銘買連署書。

本月2日再發現小英之友會李姓組長，利用自家機車行當掩護，向修車顧客以每個人頭400元替郭台銘買連署書，檢調掌握其手中握有數百份人頭資料，複訊後依違反選罷法向法院聲押獲准。

曾睿涵到案後對案情避重就輕，檢方複訊後諭令30萬元交保，民進黨高市黨部為此緊急召開臨時執評委會，出席執評委一致決議，建議黨中央開除黨籍。

針對小英之友會幹部涉案，民進黨高市黨部主委許智善指出，經查李姓組長具黨代表身分，會比照前曾姓執委模式，由執評委會討論黨紀處分案橫送黨中央處置。

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