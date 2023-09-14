林姿妙涉貪弊案首度勘驗偵訊光碟 檢察官訊問內容曝光

宜蘭縣長林姿妙今到宜蘭地院出庭，步出法庭受訪時說，「我們實實在在，沒做壞事」。（記者江志雄攝）

2023/09/14 19:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙及縣府團隊涉貪弊案，宜蘭地方法院今天下午首度勘驗偵訊光碟，檢察官訊問過程中出現「文盲」字眼，且音量大，被告辯護律師認為羞辱式問話，迫使當事人無法行使自由意志陳述，質疑不正訊問。

宜蘭地檢署回應，檢察官偵訊時，音調高低起伏是正常樣態，不代表不正訊問，至於其他相關字眼，交由承審法官作評價認定。

全案被告15人，今天有林姿妙、女兒林羿伶、前宜蘭縣議員劉石純、縣府參議黃志良、建設處科長林志揚出庭，法官花費2個多小時勘驗劉石純、林志揚的廉政官詢問及檢察官偵訊光碟，再聽取蒞庭檢察官、被告、律師意見，修訂偵訊譯文內容。

劉石純偵訊光碟，檢察官問話時音量大，律師直指檢察官辱罵劉石純的程度，聽起來令人害怕，另外，林志揚接受偵訊時，檢察官一度質問他是否「文盲」，林也回答得不多，律師認為檢察官訓斥被告，又不讓人家解釋，無疑是不正訊問。

由於時間限制，下午只勘驗劉石純、林志揚2名被告偵訊光碟，林姿妙步出法庭受訪時說，「我們實實在在，沒做壞事」。此案被告律師聲請勘驗70多份偵訊光碟、傳喚60多名證人，宜蘭地院本月11日起排定13天準備程序庭，明天將繼續勘驗光碟。

林姿妙女兒林羿伶。（資料照，記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙及縣府團隊涉貪弊案，前縣議員劉石純（中）到地院出庭。（資料照，記者江志雄攝）

宜蘭縣政府參議黃志良。（資料照，記者江志雄攝）

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