為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

林姿妙涉貪案 9/11起密集召開13次準備庭

宜蘭縣長林姿妙（見圖）與縣府涉弊案，9月11日至10月23日期間，將召開13次準備程序庭。（資料照，記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙（見圖）與縣府涉弊案，9月11日至10月23日期間，將召開13次準備程序庭。（資料照，記者江志雄攝）

2023/09/06 18:05

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府的弊案，現於宜蘭地方法院一審階段，被告律師們申請勘驗70多份偵訊光碟，法院9月11日至10月23日期間，將召開13次準備程序庭，林姿妙皆列傳喚對象。距離上一次開庭已過半年，且庭期密集，林姿妙是否全數出席？縣長室說明，11日程序準備庭之後，才能確定後續的狀況。

檢廉去年針對宜縣府發動兩次搜索，驚動社會，偵查範圍包含「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」、「98地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用」、「1558地號免徵112萬土地增值稅」、「洗錢及財產來源不明」等案。

檢方去年8月偵結，依偽造文書、貪污治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢罪嫌起訴林姿妙，起訴名單中，另有14名縣府官員、羅東鎮公所及民間人士，包含林的女兒林羿伶。案件到宜院之後，依序進入準備程序、審理及宣判三個階段，目前尚在準備程序階段。

去年10月、今年3月，共開兩次準備程序庭，地主陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽涉偽造文書，當庭認罪，林姿妙等13人則否認犯罪。被告律師們對證據的證據能力有疑義，要求勘驗，但被告及勘驗數量龐大，法院排定13天準備程序庭，9月11日、14日、15日、18日、22日、25日、10月2日、3日、4日、5日、6日、16日、23日。

按照地方制度法，林姿妙若因貪污治罪條例，一審被判處有期徒刑以上刑度，將被予以停職。被告律師們要求勘驗70多份偵訊光碟，並向法院提出傳喚50多名證人，於審理期間交叉詰問，被外界解讀是拖延戰術。

13天的準備程序庭，林姿妙皆在傳喚名單。宜院說明，被告無正當理由，應要到庭者，但若有正當理由得請假，由委任律師代行準備程序。縣長是否會全數出席？縣長室表示，11日程序準備庭之後，才能確定後續的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
檢控不明財產近8千萬 林姿妙稱帳戶正當正常、法院會還清白
2023/03/14 10:18

檢控不明財產近8千萬 林姿妙稱帳戶正當正常、法院會還清白
林姿妙涉貪案被告質疑不正訊問 廉政署：勿影響審判！
2023/03/13 17:38

林姿妙涉貪案被告質疑不正訊問 廉政署：勿影響審判！

揭秘：年輕不代表身體年齡還年輕！
林姿妙涉貪案開庭 黃國昌PO文質疑林要繼續踐踏法治嗎？
2023/03/13 16:35

林姿妙涉貪案開庭 黃國昌PO文質疑林要繼續踐踏法治嗎？
林姿妙涉貪污案 宜蘭地院明天召開第2次準備程序庭
2023/03/12 19:13

林姿妙涉貪污案 宜蘭地院明天召開第2次準備程序庭

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
林姿妙等15人涉弊案 原認罪3官員同聲翻供
2022/11/01 06:27

林姿妙等15人涉弊案 原認罪3官員同聲翻供
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播