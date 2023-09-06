林姿妙涉貪案 9/11起密集召開13次準備庭

宜蘭縣長林姿妙（見圖）與縣府涉弊案，9月11日至10月23日期間，將召開13次準備程序庭。（資料照，記者江志雄攝）

2023/09/06 18:05

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府的弊案，現於宜蘭地方法院一審階段，被告律師們申請勘驗70多份偵訊光碟，法院9月11日至10月23日期間，將召開13次準備程序庭，林姿妙皆列傳喚對象。距離上一次開庭已過半年，且庭期密集，林姿妙是否全數出席？縣長室說明，11日程序準備庭之後，才能確定後續的狀況。

檢廉去年針對宜縣府發動兩次搜索，驚動社會，偵查範圍包含「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」、「98地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用」、「1558地號免徵112萬土地增值稅」、「洗錢及財產來源不明」等案。

請繼續往下閱讀...

檢方去年8月偵結，依偽造文書、貪污治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢罪嫌起訴林姿妙，起訴名單中，另有14名縣府官員、羅東鎮公所及民間人士，包含林的女兒林羿伶。案件到宜院之後，依序進入準備程序、審理及宣判三個階段，目前尚在準備程序階段。

去年10月、今年3月，共開兩次準備程序庭，地主陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽涉偽造文書，當庭認罪，林姿妙等13人則否認犯罪。被告律師們對證據的證據能力有疑義，要求勘驗，但被告及勘驗數量龐大，法院排定13天準備程序庭，9月11日、14日、15日、18日、22日、25日、10月2日、3日、4日、5日、6日、16日、23日。

按照地方制度法，林姿妙若因貪污治罪條例，一審被判處有期徒刑以上刑度，將被予以停職。被告律師們要求勘驗70多份偵訊光碟，並向法院提出傳喚50多名證人，於審理期間交叉詰問，被外界解讀是拖延戰術。

13天的準備程序庭，林姿妙皆在傳喚名單。宜院說明，被告無正當理由，應要到庭者，但若有正當理由得請假，由委任律師代行準備程序。縣長是否會全數出席？縣長室表示，11日程序準備庭之後，才能確定後續的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法