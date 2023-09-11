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涉貪隔半年再開庭 林姿妙：我沒做壞事「我沒罪」

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，林姿妙今天到宜蘭地院出庭。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，林姿妙今天到宜蘭地院出庭。（記者江志雄攝）

2023/09/11 10:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，宜蘭地方法院相隔半年後再度開庭，今天（11日）到10月23日之間將分13天召開準備程序庭；林姿妙上午9點50分抵達地院，受訪時強調「我沒做壞事，我沒罪」。

宜蘭地院去年10月31日、今年3月13日開過2次準備程序庭，地主陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽涉嫌偽造文書，2人當庭認罪，林姿妙等13人均否認犯罪。

距離上次開庭已約半年，宜蘭地院召開第3次準備程序庭，被告律師要求勘驗70多份偵訊光碟、傳喚50多名證人，13天準備程序庭主要勘驗偵訊光碟，林姿妙今天上午向縣府請假到法院報到。

林姿妙出庭前受訪時說，因為「一通不實電話」造成張冠李戴，牽連許多無辜公務員，長期訊問目的就是要打壓她，她做人正正當當實實在在，「我沒做壞事，我沒罪」。此外，林姿妙女兒林羿伶、縣府財稅局長盧天龍、縣府參議黃志良、前宜蘭縣商業總會理事長陳正勳、前縣議員劉石純等被告也到庭應訊。

林姿妙所指的「一通不實電話」，去年10月31日在宜蘭地院庭訊時，她直指檢廉一段監聽，是她致電當時縣府建設處代理處長吳朝琴提到「現在理事長來我們這邊」，她聽了3次，認為電話中是指壯圍鄉農會理事長林听洲請託穀倉合法一事，不是指陳正勳，但檢廉不採信，偏要張冠李戴，這段錯誤譯文與事實不符。

此案去年8月偵結，依偽造文書、貪污治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢罪嫌起訴，起訴對象包括林姿妙、林羿伶母女、宜縣府與羅東鎮公所官員、民間人士共15人。

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，林姿妙女兒林羿伶今天出庭。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，林姿妙女兒林羿伶今天出庭。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，前宜蘭縣議員劉石純（中）今天出庭。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，前宜蘭縣議員劉石純（中）今天出庭。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，宜蘭縣政府參議黃志良今天出庭。（記者江志雄攝）

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，宜蘭縣政府參議黃志良今天出庭。（記者江志雄攝）

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