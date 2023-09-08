女控遭林姿妙兒子性暴力 向法院聲請保護令被刁難

宜蘭地方法院針對女子聲請暫時保護令一事說明。（資料照，記者蔡昀容攝）

2023/09/08 20:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙兒子被控對女友性暴力。臉書1篇貼文指控，她是林姿妙兒子的女友，被男方性暴力，控訴向法院聲請暫時保護令，疑被吃案。宜蘭地方法院回應，此案尚須補件，已發函通知聲請人。該女子亦稱下週會對林姿妙兒子提告。林姿妙電話不通、被控兒子電話未接，無法得知回應；縣府則說，此與縣政無關，無法回應。

自稱是陳姓女子的網友，在臉書PO文，她與林姿妙兒子相識2個月，是愛人關係，9月3日在男方羅東家中，在未予同意情況下，遭男方性暴力、侵犯身體強上。她當晚驗傷，隔天向宜蘭地方法院聲請暫時保護令，但7日致電法院，法院卻告訴她證據不足，甚至暗示她，明知縣長兒子在宜蘭，為什麼不向其他縣市聲請保護令？

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貼文寫道，事發當晚，她一個人面對採檢驗傷的程序，無助又惶恐，提出驗傷單聲請暫時保護令，只是要保護自己人身安全，法院為何苦苦相逼？要她再提出被性暴力的證據，「因為他是縣長兒子，所以宜蘭地方法院就想阻止我嗎？」質疑吃案。

記者向PO文者求證，PO文者說，男方6月透過交友軟體認識她，會互到對方家裡住，9月3日那天，兩人氣氛低落，她雖明確拒絕，男方仍強行侵犯，不顧她的感受。她希望男方不要再接近她，或企圖要求原諒，她原先打算等保護令下來，再進行提告動作，目前保護令還沒下來，但預計下週會提告。

法院稱須補件 不因身分做不同考量

宜院說明，5日收到此案，當天隨即分案，承辦的司法事務官審查後，認為有補件的必要，7日以郵寄的方式發函，請聲請人補正資料，中間可能有時間差；宜院嚴正聲明，不會因為相對人的身分而做不同考量，都會依法秉持公正客觀法定程序進行。

宜院表示，與聲請人電話說明的人，是宜蘭縣政府家庭暴力防治中心派駐法院的家暴服務處社工，經勘驗對話內容，社工向聲請人善意解釋程序，並考量當事人住在外縣市，也可以選擇在外縣市提出聲請，免除後續開庭的舟車勞頓之苦，絕非推卸責任或吃案。

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