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（桃園）市府局處1.8億裝修 議員批用二備金

綠營議員批評市府花大錢整修廳舍，還動用第二預備金，圖為都市發展局從2樓搬到10樓的新廳舍。（記者謝武雄攝）

綠營議員批評市府花大錢整修廳舍，還動用第二預備金，圖為都市發展局從2樓搬到10樓的新廳舍。（記者謝武雄攝）

2024/03/30 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨為市長施政報告議程，議員黃瓊慧、王珮毓、魏筠聯合質詢，批評市府多個局處裝修費用共花了一億八千餘萬元，還動用第二預備金，而學校整修廁所只要三、五百萬元卻沒有錢，形成強烈反差。

主計處長林世杰答詢表示，第二預備金主要是補政務編列預算不足，一年四億五千餘萬元，以廳舍整修為例，環保局、交通局、捷運工程局搬遷後，原有的廳舍搬空，新的局處遷入，不一定在事先編列預算，但局處搬遷在即，只好報請同意動用第二預備金。

主計處︰搬遷在即 只好報請動用

教育局副局長賴銀奎說，該局每年至少編列五千萬元，教育部去、前年還有專案補助，總經費達七、八千萬元，不致出現沒錢整修學校廁所的情形。

三位議員也質疑，今年桃園燈會預算四千九百萬元，事後追加二千五百卅萬元，共七千四百卅萬元，活動已結束近一個月，才提出追加預算案，且額度超過原預算五成，違背預算法定原則，燈會展演天數少，展出成果引起重大爭議，代表經營控管成本能力有問題。

觀光旅遊局長周柏吟說明，二○一九年到二○二二年燈會的預算都在七千五百萬元左右，與今年預算規模相近，燈會工程去年七月廿一日上網公告時，採購金額即循往例定為七千四百萬元，包含原預算四千九百萬元，保留後續擴充預算二千五百萬元，另辦理擴充的採購，是配合活動規模、規劃內容、活動期間現場民眾服務需求所為，辦理契約變更的程序也無違反採購法的相關規定。

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