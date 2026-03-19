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    首頁 > 桃園市

    江啟臣請益張善政「桃園經驗」 盼優質治理引入台中

    2026/03/19 10:29 記者歐素美／台中報導
    立法院副院長江啟臣（左）拜會桃園市長張善政（右）。（圖擷取自江啟臣臉書）

    立法院副院長江啟臣（左）拜會桃園市長張善政（右）。（圖擷取自江啟臣臉書）

    立法院副院長江啟臣日前拜會桃園市長張善政，針對居住正義、少子化挑戰及智慧醫療等民生課題進行請益。江啟臣強調，立法院推動法案必須緊扣地方執行實務，期許借鏡桃園的治理經驗轉化為未來台中的創新動能，致力將台中打造為國際級的旗艦城市。

    在對談中，張善政分享桃園首創的「青年可負擔住宅」模式，江啟臣認同桃園運用容積獎勵搭配「封閉型市場」設計，讓市府在有限資源下，有效防止房價遭過度炒作，優先保障年輕家庭的居住權。

    江啟臣並肯定桃園成立全國首創「婦幼發展局」的遠見，將原本分散在各局處的鼓勵生育、早療評估、疫苗接種等業務集中管理，以「使用者需求」為核心的行政革新，實質減輕家長負擔。

    此外，桃園普及「肺部低劑量電腦斷層（LDCT）」篩檢，並結合環保監測與產業管理進行跨局處聯防，展現了智慧城市治理的精準度。江啟臣認為，這種大數據與公衛結合的模式，是未來提升國人健康政策的重要方向。

    江啟臣指出，請益不只是立法工作的根本，更是城市治理的學習過程，這次交流不僅是為了國會立法的完善，更是為了如何將好的經驗轉化為適合台中的做法，透過與桃園的城市交流，他將持續思索如何運用智慧與科技，努力將台中提升為具備國際競爭力、充滿活力的「旗艦城市」，強調唯有中央與地方持續對話、理解基層實務，才能提出真正讓民眾有感的政策解方。

    立法院副院長江啟臣日前拜會桃園市長張善政，針對居住正義、少子化挑戰及智慧醫療等民生課題進行請益。（擷取自江啟臣臉書）

    立法院副院長江啟臣日前拜會桃園市長張善政，針對居住正義、少子化挑戰及智慧醫療等民生課題進行請益。（擷取自江啟臣臉書）

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