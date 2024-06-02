世界Cosplay高峰會台灣選拔賽 Hero's Tavern迷宮飯奪冠

「Hero's Tavern」（前）以作品迷宮飯、角色萊歐斯、瑪露希爾，勇奪「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍。（記者李容萍攝）

2024/06/02 21:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局主辦 「2024桃園城市變裝嘉年華」，今（2）日在置地廣場桃園舉辦全球最高等級賽事「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽及首屆桃園Cosplay（角色扮演）校際大賽，傍晚由觀旅局長周柏吟揭曉WCS優勝隊伍，由隊伍「Hero's Tavern」勇奪冠軍，作品迷宮飯、角色萊歐斯、瑪露希爾，將於8月初進軍日本名古屋的世界賽事，兩人強調「會好好加油，希望可以為台灣爭光！」

冠軍隊伍「Hero's Tavern」成員Ying、Hana，都有超過10年的Cosplay資歷，也都曾有在國外生活的經驗。Ying在美國就讀大學時開始認真投入Cosplay領域，現在任教於台北美國學校。Hana則是菲律賓長大的台僑，在菲律賓就開始接觸Cosplay，現在從事平面包裝設計。兩人在2016年首次組隊就獲得當年的WCS台灣代表選拔賽季軍，今年更是登上冠軍寶座，非常開心。

WCS台灣代表選拔賽亞軍隊伍狼之雫（作品牙狼GARO、角色牙狼、希格瑪，季軍隊伍忘東忘西的陸x封神（作品七龍珠、角色賽魯、悟飯）。

觀旅局長周柏吟表示，Cosplay是年輕族群喜愛的興趣活動，希望透過辦理Cosplay主題活動，吸引年輕遊客到訪置地廣場桃園及周邊的青埔地區。除了世界級的WCS台灣代表選拔賽今年再次於桃園市舉辦，專為年輕學子打造的桃園Cosplay校際大賽，共有13組學生報名參賽，前3名分由林口高中「瀨戶夏風」、楊梅高中和林口高中「要不要成為魔法少女」與壽山高中「不是惡魔對不隊」獲得。

此外，今年漢服整體造型大賽報名共有25組民眾報名參賽，活動以重現歷史人物為主題，其中有扮關羽、林默娘、武則天、西施、楊貴妃、李世民、梁山伯、齊宣王等歷史人物，帶領現場民眾穿越時空，走進歷史隧道，前3名分由張淮宣、唐華、黃子歡獲得。

Hero's Tavern取得「世界Cosplay高峰會（WCS）」台灣代表選拔賽冠軍，接受桃市觀旅局長周柏吟（右）頒獎。（記者李容萍攝）

WCS台灣代表選拔賽亞軍隊伍狼之雫。（桃市府提供）

WCS台灣代表選拔賽季軍隊伍忘東忘西的陸x封神。（桃市府提供）

首屆桃園Cosplay（角色扮演）校際大賽，由林口高中「瀨戶夏風」奪冠。（記者李容萍攝）

首屆桃園Cosplay（角色扮演）校際大賽，由楊梅高中、林口高中「要不要成為魔法少女」獲得亞軍。（記者李容萍攝）

首屆桃園Cosplay（角色扮演）校際大賽，由壽山高中「不是惡魔對不隊」獲得季軍。（記者李容萍攝）

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