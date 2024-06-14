鼓勵技職、特殊學生 臻鼎科技發605萬獎助學金

臻鼎科技發出605萬元獎助學金給優秀技職、特殊表現學生，武陵高中黃姵綺（左二）、林子芸（左三）音樂比賽表現突出，獲3萬元獎學金。（記者謝武雄攝）

2024/06/14 19:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕臻鼎科技集團今年共發出605萬元獎助學金，給優秀技職、特殊表現學生，其中育達高中張李駿、桃園高中陳正綸，以瞳孔照相設備配合APP，可幫助醫生診斷腦瘤及眼部疾病專題，代表台灣參加義大利青年科學博覽會榮獲金牌殊榮，兩人除獲得五萬元最高獎金，也順利進入台科大、清華大學。

臻鼎科技集團2021年起提供獎助學金給優秀技職、特殊表現學生。臻鼎教育基金會優良學生獎助學金頒獎典禮昨在武陵高中舉行，由市長張善政、臻鼎幕僚長黃治峯共同主持，今年度共選出技職學生獎學金301名、技職學生助學金2111名，共512人，每人1萬元；另特殊表現學生（不限技職）61名，共獲得97萬元獎學金，總計573名學生獲獎，發出獎助學金605萬元。

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除張李駿、陳正綸跨校團隊獲得五萬元獎金外，中壢高商陳雨琪因獲得全國高中商業類學生技藝競賽－網頁設計職種第1名，而獲得兩萬元獎學金；武陵高中黃姵綺、林子芸也因為在聲樂、鋼琴演奏表現傑出而獲得三萬元獎學金。

張善政也感謝臻鼎集團董事長沈慶芳回饋桑梓，他也提到，沈慶芳出身大溪，如今臻鼎科技集團為全球最大印刷電路板企業，也是桃園的驕傲；黃治峯表示，今年發出605萬元獎助學金為歷年最高，盼鼓勵優秀技職學生挑戰自我，努力朝目標邁進。

教育局長劉仲成表示，為培育技職人才，市府推動高中產業專班，包括「電路板專班」、「產業物流專班」及「程式產業專班」等，其中「電路板專班」就是和臻鼎科技集團合作，培訓學生除可至該集團任職外，並可到科技大學就讀，兼顧升學與就業。

臻鼎科技大手筆，發出605萬元獎助學金給優秀技職、特殊表現學生，育達高中張李駿（右一）、桃園高中陳正綸（左二）聯手拿下國際金牌，獲5萬元獎學金。（記者謝武雄攝）

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