草屯路邊停車格收費下週試營運 民眾：盼10分鐘內免費

草屯鎮路邊停車收費的智慧感應樁都已安裝，有人行道的設感應樁就設在人行道上。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/17 13:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮路邊停車收費，下週一（24日）起試營運免收費2週，7月8日起半價6週後恢復正常收費，由於埔里鎮正常收費後停車10分鐘內免費，草屯鎮公所今舉辦停車收費啟動儀式，不少民眾建議比照埔里鎮做法，增加停車格的周轉率，公所表示會再與廠商研商。

草屯鎮路邊停車格收費，從前任鎮長洪國浩時代就開始規劃，惟因縣府不同調而未能實施，一直到2021年12月24日，南投縣公共停車場收費自治條例修正案才獲縣議會三讀通過，才讓路邊停車格收費有法源依據，而草屯鎮委外收費作業，廠商籌備接近尾聲，將於下週一試營運兩週。

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草屯鎮公所今天由鎮長簡景賢主持路邊、路外停車收費委外經營管理啟動儀式記者會，宣布未來繳費方式，草屯鎮是從8月18日正式收費，每小時20元，有5分鐘緩衝免收費的時間。而收費全部採智慧停車樁感應，該設施全部安裝完成。

公所訂6月27日和7月3日各開一場說明會，向鎮民說明收費方式和繳費亭設置地點，屆時民眾可下載「草屯停車幫幫忙」APP，已下載「南投停車幫幫忙」APP的民眾也適用，不會使用線上繳費者，可到繳費機繳納。

由於埔里鎮下月起有3個月時間，停車30分鐘內免費，3個月後恢復10分鐘內免費，今天有多位民代也幫民反映，希望草屯鎮能比照埔里鎮的免費緩衝時間，以增加停車格週轉率。草屯鎮公所表示，會再與委外廠商研商，希望能比照埔里鎮做法。

草屯鎮公所印製繳費流程的宣導單，並會舉辦兩場說明會向鎮民說明詳細內容。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮公所17日舉行路邊停車收費啟動記者會，宣布下週一開始試營運。（記者陳鳳麗攝）

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