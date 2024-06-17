獨居戶死亡、里長受限個資法伴屍5小時 黃偉哲允檢討孤獨死處理SOP

南市議員吳禹寰（右）建議，針對孤獨死案件，由市府設置專責窗口。市長黃偉哲（左）表示，將檢討SOP讓亡者一路好走。 （擷取自南市議會網站）

2024/06/17 13:57

〔記者蔡文居／台南報導〕日前台南市轄內發生一起獨居戶孤獨死亡，里長協助後事辦理，卻因個資法找不到其親人而伴屍5個小時。市長黃偉哲表示，將檢討處理孤獨死處理流程的SOP，讓社會局或警察局能盡速通知家屬來處理亡者後事，讓亡者一路好走。

市議員吳禹寰今天質詢指出，這起孤獨死亡案件，是一名精神障礙獨居戶，屬非他殺死亡。因社會變遷，現行有不少長者都是獨居，生老病死是人生大事，若遇到孤獨死亡，首先出面協助處裡後事的，通常是里長，但礙於個資法限制，社會局又無法提供亡者的家屬資料，無法將遺體先行送殯儀館冰存，當地里長被迫伴屍5個小時，過程相當悲慘。

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吳禹寰建議，市府設置專責窗口，規劃SOP處理流程，提供里長更多資源，以便在特殊情況下，能更靈活協助獨居孤獨死的問題。

民政局表示，里長發現轄區內里民死亡暫時無法連繋上親屬時，可由里長當申請人，親自攜帶或傳真里長證至殯管所服務中心協助辦理遺體進館事宜，里長可通知管所服務中心派委運業者接運遺體。後續再由里長向區公所通報，由負責區公所處理協尋家屬事宜。

另外，可由負責該案件的社工或該區公所社會課承辦當申請人，親自攜帶或傳真社工證或服務證至殯管所服務中心協助辦理遺體進館事宜。後續由社工向區公所通報，由亡者設籍地區公所處理協尋家屬事宜。

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