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桃園「豆香宴」登場 西式料理創造大溪豆干新風味

桃園豆香宴登場，西式料理創造大溪豆干新風味，讓人們重新認識植物飲食的無限可能。（記者謝武雄攝）

桃園豆香宴登場，西式料理創造大溪豆干新風味，讓人們重新認識植物飲食的無限可能。（記者謝武雄攝）

2024/06/14 20:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕「植感桃園-蔬食系列活動」以大溪豆干為主體的豆香宴，今天在桃園市立圖書總館蔦屋咖啡舉行，邀請一之軒擔任蔬食豆香宴的料理團隊，利用大溪豆干為食材，創造豆干新風味蔬食新饗宴，市長張善政也到場品嘗，對於各項豆食、豆干做成各項夢幻般的料理，都覺得不可思議，也與來賓們豎起大拇指說「讚」。

觀光旅遊局長周柏吟說，蔬食豆香宴食材皆以豆食和豆干入菜，「一之軒」主廚Roy的西式料理技法，選用桃園在地蔬菜和傳統豆腐，做成鷹嘴豆腐排小漢堡、豆干火腿三明治，更以大溪茶廠的烏龍茶，製作烏龍沙茶豆干米血、清炒花椰菜風乾蕃茄豆品貓耳麵等，將桃園在地風味巧妙地幻化為創意美饌。

主辦單位也邀請烘焙大賽冠軍的阿彬師傅，帶來精心研發的獨特豆香麵包，將植物純粹的風味與烘焙的創意完美結合，讓傳統豆干在現代烹飪技法的加持下，展現出新的魅力，讓人們重新認識植物飲食的無限可能。

桃園市圖書總館微光廳下午也舉辦「亞洲植感城市論壇-蔬食旅遊新食力」，邀請4位國際蔬食料理大師，對談「美食之道，蔬食引路」和「以植感美學打造城市吸引力」二大主題，探討蔬食如何結合傳統飲食文化，滿足現代消費者胃口，展示植感美學。

桃園豆香宴登場，西式料理創造大溪豆干新風味，連市長張善政都覺得不可思議，也和與會的來賓們豎起大拇指說「讚」。（記者謝武雄攝）

桃園豆香宴登場，西式料理創造大溪豆干新風味，連市長張善政都覺得不可思議，也和與會的來賓們豎起大拇指說「讚」。（記者謝武雄攝）

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