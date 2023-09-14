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桃園購物節9/15開跑 4重抽獎最大獎百萬電動車

桃園購物節9月15日開放民眾上網登錄，最大獎是百萬電動車。（記者謝武雄攝）

桃園購物節9月15日開放民眾上網登錄，最大獎是百萬電動車。（記者謝武雄攝）

2023/09/14 20:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2023桃園購物節」明天（15日）開跑，民眾只要持8到11月由桃園商家開出、金額300元以上發票，登錄即可參加4重抽獎，獎品總金額高達1500萬元，其中壓軸抽最大獎為Toyota電動車，此外「百倍奉還抽」總獎金100萬元，可獲得登錄發票百倍價值禮券。

桃園市長張善政說，今年購物節從明天起到12月4日止都可上網登記，只要桃園消費的發票滿300元即可獲得一個抽獎序號、3000元發票即可獲得10個抽獎序號，只要是8月1日到11月30日發票都可登錄，此外，民眾到特約店家消費，除了可享特約店優惠，更可以享有二倍抽獎序號的優惠，讓民眾擁有更多的中獎機會。

經濟發展局長張誠說，桃園購物節今年規劃「週週抽」、「心頭好禮月月抽」、「百倍奉還抽」、「壓軸抽」等4重抽獎，其中，「週週抽」自10月6日起，每週五起連續8週都送出電動機車等多樣好禮；「心頭好禮月月抽」每月抽出1位幸運兒可得到20萬元的選獎額度，得獎民眾可到獎品池選購自己喜歡的獎品。

至於「百倍奉還抽」、「壓軸抽」則是於活動結束後公開抽獎，其中「百倍奉還抽」可獲得登錄發票百倍價值禮券，100萬元額度用完為止，至於「壓軸抽」則是壓軸抽獎，最大獎則是價值超過100萬元電動汽車。

桃園購物節活動官網：https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/
桃園購物節FB粉絲團：https://www.facebook.com/2021tylifetime

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