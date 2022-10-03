重機「女騎士」台61線翹孤輪 「男兒身」公共危險罪嫌法辦

有騎士在台61線西濱快速道路觀音草漯段「翹孤輪」，影片曝光引發議論，網友從身影判斷是名「女騎士」，不過卻有車友爆料，其實這騎士真實身分是男性。（擷取自記者爆料網）

2022/10/03 16:33

首次上稿 12:18

更新時間 16:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有民眾本月1日上午10點多開車行經台61線西濱快速道路觀音草漯路段，發現前方有3名重機騎士，其中，1名女騎士騎著紅牌重機竟在車道上演特技「翹孤輪」，還對其他駕駛鳴喇叭提醒充耳不聞，不過，今（3）日有重機車友證實，其實女騎士是「男兒身」；對此，桃園市大園警分局表示，將依據「道路交通管理處罰條例」第43條予以製單舉發，另依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

這名騎士在台61線「翹孤輪」危險駕駛行為，被後方車主行車紀錄器全都錄，即使駕駛按喇叭提醒，都充耳不聞，另名重機騎士似乎為了替友人護航，從外線車道切進內線車道行駛，影片PO上網後引發熱議；「女騎士」身分也被起底，有騎士也證實「她」其實是男兒身。

大園警方表示，有關民眾於社群網路張貼影片，在台61線高架快速道路觀音草漯路段，有重機騎士危險駕駛情形，經查本件未接獲報案，警方將根據影片內容循線通知車主到案說明，並依「道路交通管理處罰條例」第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃檢偵辦。

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