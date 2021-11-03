為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎重機「翹孤輪」挨罰 男反指警方用監視器開罰侵害隱私

    男子「翹孤輪」（示意圖）挨罰1.8萬元，他雖反指警方濫用監視器檢舉違規已侵害隱私，但北院認為警方合法調取監視器開罰，判男子敗訴。（資料照）

    男子「翹孤輪」（示意圖）挨罰1.8萬元，他雖反指警方濫用監視器檢舉違規已侵害隱私，但北院認為警方合法調取監視器開罰，判男子敗訴。（資料照）

    2021/11/03 14:47

    〔記者溫于德／台北報導〕一名男子騎大型重機「翹孤輪（台語）」挨罰1.8萬元，但他反指警方濫用監視器檢舉違規已侵害隱私，請求撤罰。台北地院認為，警方根據民眾提供Youtube影片，合法調閱監視器進行查證，且男子「翹孤輪」時，同向、對向均有車輛，稍有不慎就可能發生事故，可見男子確實以危險方式騎乘機車應受罰，判男子敗訴；可上訴。

    全案發生在今年3月25日上午10時許，男子騎重機在北宜路上「翹孤輪」，隔天遭民眾持Youtube影片向警方檢舉。警方查證後認為男子「在道路上以其他危險方式駕車（翹前輪）」，舉發後由台北市交通裁決所開罰1.8萬元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

    男子不服，提告請求撤罰。他主張，路口監視器的明確用途為偵辦刑案、釐清交通事故及其他為民服務事項，並非提供警方隨意用來舉發交通違規，因此，警方濫用監視器檢舉違規案件已侵犯民眾隱私，與當初政府設置監視系統的用途背道而馳；此外，他原本被控刑事公共危險罪已獲檢方不起訴，就不該有這張罰單。

    裁決所解釋，經審閱錄影蒐證影片，男子以危險「翹孤輪」方式駕駛，經警方查證屬實並舉發，因此裁罰無誤。

    北院指出，警方根據民眾提供Youtube影片，本於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定，調閱監視器影片進行查證，並非無理無差別地調取監視器影片，也非事先全程監視，自無過度侵犯個人隱私的疑慮，也未違反比例原則。

    北院另勘驗採證影片確認男子確實「翹孤輪」，且同方向道路旁有車輛停放，對向車道也有車輛行駛，若稍有不慎就可能發生事故，可見男子確實以危險方式騎乘機車，遭裁決所開罰並無違誤；另男子違反道交條例與刑法公共危險罪的構成要件並不同，且刑事不起訴處分並無拘束法院的效力，判男子敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    機車騎士派出所前「翹孤輪」 警出門巡邏正好逮人
    2021/09/27 16:18

    機車騎士派出所前「翹孤輪」 警出門巡邏正好逮人
    陽明山上翹孤輪 被抓詭辯「前輪自動浮起」
    2020/11/15 05:30

    陽明山上翹孤輪 被抓詭辯「前輪自動浮起」

    陳淑芳靠「它」拍戲12小時都不累
    騎士馬槽橋孤輪炫技 碩士男辯：車輛故障「前輪浮起」？
    2020/11/14 10:57

    騎士馬槽橋孤輪炫技 碩士男辯：車輛故障「前輪浮起」？
    太誇張！中潭公路驚見屁孩「趴著」騎機車狂飆 網友怒批找死
    2020/10/08 21:43

    太誇張！中潭公路驚見屁孩「趴著」騎機車狂飆 網友怒批找死

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    馬槽橋頭翹孤輪飆車 機車騎士耍帥下場出爐
    2020/07/25 16:35

    馬槽橋頭翹孤輪飆車 機車騎士耍帥下場出爐
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播