騎重機「翹孤輪」挨罰 男反指警方用監視器開罰侵害隱私

男子「翹孤輪」（示意圖）挨罰1.8萬元，他雖反指警方濫用監視器檢舉違規已侵害隱私，但北院認為警方合法調取監視器開罰，判男子敗訴。（資料照）

2021/11/03 14:47

〔記者溫于德／台北報導〕一名男子騎大型重機「翹孤輪（台語）」挨罰1.8萬元，但他反指警方濫用監視器檢舉違規已侵害隱私，請求撤罰。台北地院認為，警方根據民眾提供Youtube影片，合法調閱監視器進行查證，且男子「翹孤輪」時，同向、對向均有車輛，稍有不慎就可能發生事故，可見男子確實以危險方式騎乘機車應受罰，判男子敗訴；可上訴。

全案發生在今年3月25日上午10時許，男子騎重機在北宜路上「翹孤輪」，隔天遭民眾持Youtube影片向警方檢舉。警方查證後認為男子「在道路上以其他危險方式駕車（翹前輪）」，舉發後由台北市交通裁決所開罰1.8萬元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

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男子不服，提告請求撤罰。他主張，路口監視器的明確用途為偵辦刑案、釐清交通事故及其他為民服務事項，並非提供警方隨意用來舉發交通違規，因此，警方濫用監視器檢舉違規案件已侵犯民眾隱私，與當初政府設置監視系統的用途背道而馳；此外，他原本被控刑事公共危險罪已獲檢方不起訴，就不該有這張罰單。

裁決所解釋，經審閱錄影蒐證影片，男子以危險「翹孤輪」方式駕駛，經警方查證屬實並舉發，因此裁罰無誤。

北院指出，警方根據民眾提供Youtube影片，本於違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定，調閱監視器影片進行查證，並非無理無差別地調取監視器影片，也非事先全程監視，自無過度侵犯個人隱私的疑慮，也未違反比例原則。

北院另勘驗採證影片確認男子確實「翹孤輪」，且同方向道路旁有車輛停放，對向車道也有車輛行駛，若稍有不慎就可能發生事故，可見男子確實以危險方式騎乘機車，遭裁決所開罰並無違誤；另男子違反道交條例與刑法公共危險罪的構成要件並不同，且刑事不起訴處分並無拘束法院的效力，判男子敗訴。

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