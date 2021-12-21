耶誕假期到圖書館借書 桃園15本送限量帆布袋

桃園市立圖書館將在24、25日推出「5+15閱讀袋著走」借閱活動，民眾在任一分館借閱5或15本書分別可獲限量高級紙袋、帆布袋。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/21 22:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據桃園市立圖書館統計今年元旦至本月8日的借書數據，發現成人書以《被討厭的勇氣》有940次借閱高居榜首，值得一提的是，期刊部分以《商業周刊》最受歡迎，以9597次借閱數佔據寶位，遙遙領先第2名，為鼓勵民眾持續閱讀，市圖將在24、25日推出「5+15閱讀袋著走」借閱活動，民眾在任一分館借閱5或15本書分別可獲限量高級紙袋、帆布袋。

桃園市圖館長姚敦明指出，今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，圖書館曾於5月15日至7月27日閉館逾2個月，但因閉館期間仍提供閱讀箱宅配及臨櫃取書服務，經統計，今年每月借閱冊數平均約46.7萬冊，與去年49萬冊相比，未有大幅下滑趨勢。

經統計借書數據發現，各項館藏借閱榜首是由讀者閱讀喜好、熱門或獲獎館藏為主；其中，兒童書榜首以「神奇柑仔店（一）：帶來幸福的錢天堂」榮獲第一，該系列套書是最多小學生指定的班書，透過短篇故事呈現各年齡主角的煩惱，讓孩子同理每個人的情緒壓力，並透過透過故事中遇見的煩惱發生、處理與解決的過程。

視聽資料則是榮獲艾美獎多項大獎的「佩佩與小貓DVD」最受歡迎，片中的兩大主角佩佩和她的小貓，會運用數學知識與概念去解決許多不同的問題，是一部改編自童書《The Chicken Problem》適合學齡前兒童觀賞的優質動畫。

進一步分析還發現，以往對於女性的刻板印象可能借閱美容書籍較多，但統計結果顯示，桃園的女性讀者大多喜歡心理勵志或是幫小朋友借書，包括《你的善良必須有點鋒芒》、《屁屁偵探》就在女性借閱排行上。

姚敦明表示，耶誕假日期間，民眾凡在桃市圖任一分館借閱圖書五冊，即可獲得市圖高級紙袋一個，限量650個；借閱圖書15冊，可獲市圖精美帆布袋一個，限量250個。活動詳情可至桃市圖官網、臉書粉絲專頁或電洽03-2868868＃2008黃先生。

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