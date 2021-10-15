小黃運將慘遭砂石活埋壓死 鄭文燦：若有官員涉及不法、絕不包庇

桃園市長鄭文燦和家屬談會時提到，若有官員涉及不法、絕不包庇。（記者謝武雄攝）

2021/10/15 15:42

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區萬壽東路承恩砂石場，發生外牆坍塌大量廢土傾瀉壓死戴姓計程車司機案；市長鄭文燦今天中午到死者靈堂致意，家屬看到市長到來突然下跪，並懷疑其中有官商勾結，鄭文燦則強調，已勒令停工並移送檢調，若有官員涉及不法絕不包庇。

鄭文燦於受訪時表示，針對砂石場有違規的地方，聯合稽查小組態度是該罰就罰，該停工就停工，如果多次處罰而沒有改善的話，就到達停工條件，這次事情除停工之外，也把負責人依業務過失致死罪嫌移送法辦。

鄭文燦說，市府會全面檢查從1997年至今的稽查紀錄，看看公務員是否有涉及違法失職地方，另請社會局當窗口，來協助家屬後面必要的善後跟照顧的工作；他特別跟家屬說他是感同身受，他也代表市政府跟家屬致歉，市府會積極把事件可能衍生的所有問題，一次查清楚。

死者弟弟則質疑市府多次開罰仍可營業，砂石場7成土地是占用國有地，為何還能請領合法執照，此外壓死人的是廢土，幾百噸的廢土堆置在道路旁邊，卻只用薄薄的鐵皮撐住，而鐵皮屋還是一補再補，這些廢土倒底是歸哪個單位管理，市府要給個答案。

此外，事發至今砂石場負責人不見人影，而社會局昨天只來兩位社工致意，鄭文燦市長欠家屬一個道歉。

家屬見到桃園市長鄭文燦到來突然下跪，請市長主持公道。（記者謝武雄攝）

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