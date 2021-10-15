為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    小黃運將慘遭砂石活埋壓死 鄭文燦：若有官員涉及不法、絕不包庇

    桃園市長鄭文燦和家屬談會時提到，若有官員涉及不法、絕不包庇。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦和家屬談會時提到，若有官員涉及不法、絕不包庇。（記者謝武雄攝）

    2021/10/15 15:42

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區萬壽東路承恩砂石場，發生外牆坍塌大量廢土傾瀉壓死戴姓計程車司機案；市長鄭文燦今天中午到死者靈堂致意，家屬看到市長到來突然下跪，並懷疑其中有官商勾結，鄭文燦則強調，已勒令停工並移送檢調，若有官員涉及不法絕不包庇。

    鄭文燦於受訪時表示，針對砂石場有違規的地方，聯合稽查小組態度是該罰就罰，該停工就停工，如果多次處罰而沒有改善的話，就到達停工條件，這次事情除停工之外，也把負責人依業務過失致死罪嫌移送法辦。

    鄭文燦說，市府會全面檢查從1997年至今的稽查紀錄，看看公務員是否有涉及違法失職地方，另請社會局當窗口，來協助家屬後面必要的善後跟照顧的工作；他特別跟家屬說他是感同身受，他也代表市政府跟家屬致歉，市府會積極把事件可能衍生的所有問題，一次查清楚。

    死者弟弟則質疑市府多次開罰仍可營業，砂石場7成土地是占用國有地，為何還能請領合法執照，此外壓死人的是廢土，幾百噸的廢土堆置在道路旁邊，卻只用薄薄的鐵皮撐住，而鐵皮屋還是一補再補，這些廢土倒底是歸哪個單位管理，市府要給個答案。

    此外，事發至今砂石場負責人不見人影，而社會局昨天只來兩位社工致意，鄭文燦市長欠家屬一個道歉。

    家屬見到桃園市長鄭文燦到來突然下跪，請市長主持公道。（記者謝武雄攝）

    家屬見到桃園市長鄭文燦到來突然下跪，請市長主持公道。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龜山砂石廠坍塌活埋運將 案發前現場疑堆逾200噸廢土
    2021/10/12 19:44

    龜山砂石廠坍塌活埋運將 案發前現場疑堆逾200噸廢土
    未禮讓行人 計程車運將撞死穿越馬路老嫗
    2021/10/08 17:01

    未禮讓行人 計程車運將撞死穿越馬路老嫗

    新北親民房價 這案宜居也親綠意
    北市計程車工會爭取第2劑莫德納 王國材︰依指揮中心規範施打
    2021/10/07 15:55

    北市計程車工會爭取第2劑莫德納 王國材︰依指揮中心規範施打
    女子淚訴遇「恐怖司機」車上聊天曝個資 險惹禍上身
    2021/10/06 16:26

    女子淚訴遇「恐怖司機」車上聊天曝個資 險惹禍上身
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播