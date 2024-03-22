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阿北版神隱少女？被猴群誘入廢棄隧道 受困南迴山區迷幻森林

桃園男子到台東南迴山區被猴群吸引，通過廢棄隧道後進入森林，迷途受困3小時。（記者黃明堂翻攝）

桃園男子到台東南迴山區被猴群吸引，通過廢棄隧道後進入森林，迷途受困3小時。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/22 19:16

〔記者黃明堂／台東報導〕日本卡通「神隱少女」的故事從一條荒廢隧道開啟了鬼魅奇遇。一名桃園男子則在台東南迴山區通過了一條荒廢鐵路隧道後，迷途受困3小時，而且誘使他進入隧道，竟是一群猴子！

桃園市沈姓男子20日騎機車經過台東縣大武鄉瀧橋時，被一群在山壁樹林間跳躍的獼猴吸引，覺得可愛想近距離觀看，走向猴群，猴子動作快，他一路跟著就到了一處南迴鐵路的廢棄隧道，猴群不知去向，他大膽走了進去，想看看洞口另一端的世界。

沈男摸黑走過長約50公尺的隧道，進入另一端森林，看到林中有野獸慣行走過形成的獸徑，誤以為是小路，繼續走入深林，逐漸失去方向感，找不到走回去的小路，被困在山林間3小時，情急之下只好報警求助。武警分局多良派出所和金崙派出所聯手上山搜救，沈姓男子終於平安歸來。

大武警分局說，接獲報案後，多良派出所所長張博文得知消息，立即通報金崙所警員莊聖閔趕往現場救援，多良山區地形陡峭崎嶇，所長採邊鳴放巡邏車警報器，邊聯繫沈男，研判出可能位置後，指派莊員留在隧道口回應。

所長張博文沿山區獸徑搜尋，不斷吹哨吸引沈男注意，歷經一番搜尋，終於聽到沈男呼叫聲。確認沈男未受傷後，請他勿驚慌，往面向大海處左手方向緩緩走下山，所長將往對應方向接應，20分鐘後雙方順利會合。沈男對於警方的即時救援萬分感激，對員警說，「幸好有你們幫忙，不然我可能要在山區住一晚」。

桃園男子到台東南迴山區被猴群吸引，通過廢棄隧道後進入森林，迷途受困3小時，大武警分局多良派出所警方救援成功。（記者黃明堂翻攝）

桃園男子到台東南迴山區被猴群吸引，通過廢棄隧道後進入森林，迷途受困3小時，大武警分局多良派出所警方救援成功。（記者黃明堂翻攝）

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