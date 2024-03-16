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彰化88歲翁晚餐未歸家屬急壞 資深所長40分鐘找到人全靠2點判斷

彰化88歲老翁深夜未歸， 由於老翁是騎腳踏車，也沒有帶手機，伸港派出所長柯福來憑多年經驗，與老翁孫子開車40分鐘就找到人。（記者劉曉欣攝）

彰化88歲老翁深夜未歸， 由於老翁是騎腳踏車，也沒有帶手機，伸港派出所長柯福來憑多年經驗，與老翁孫子開車40分鐘就找到人。（記者劉曉欣攝）

2024/03/16 06:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉88歲柯姓老翁15日下午騎腳踏車出門，到了晚餐時間還沒回家，家屬緊急報案，和美警分局伸港分駐所所長柯福來輪休趕回坐鎮，他憑經驗研判，老翁住在市區，平日動線大多往線西、和美，果然開車大街小巷繞了40分鐘後，在和美鎮美寮路發現老翁，老翁孫子激動的抱住阿公，直呼「終於找到了」！

柯福來表示，他昨天適逢輪休，昨晚得知老翁騎腳踏車失蹤了，為了把握黃金協尋時間，立刻從彰化市趕回伸港。由於老翁是騎單車出門，身上也沒有手機，沒有辦法透過路口車牌辨識系統來追人，也無法用手機定位來鎖定範圍，因此，他讓派出所兩組警力調閱監視器去找老翁身影，他與老翁孫子則開車試圖找人。

柯福來強調，雖然監視器畫面還沒找到老翁身影，但他憑多年經驗研判，老翁住在伸港市區，交通工具只有單車，騎車的速度也不快，平日交通動線以鄰近線西、和美為主，由於老翁身上沒帶錢，又沒手機，最有可能就是迷路，只好繼續往前騎，如果半路休息的話，應該會在超商或是超市一帶。

因此，柯福來與老翁孫子一路開車從線西繞到和美，鎖定騎腳踏車的騎士，以及超商或是超市，大約繞了40分鐘，終於在離家約5、6公里處的和美鎮美寮路2段一帶找到老翁，由於老翁從下午出門到晚上10點還沒吃晚餐，老翁返家後先用餐，家屬擔心老翁可能跌倒有受傷，將再帶老翁就醫。

縣議員賴清美表示，她昨天晚間接到民眾心急如焚請求協尋，才知道住在伸港七嘉村柯姓老翁過了晚餐時間還沒回家，家屬急壞了，馬上報警，也到地方社團網站《伸港小鎮》請求協助，也找上她幫忙，她除了在自己臉書發布協尋，也打電話給伸港派出所的所長，希望所長能多派警力來找人。

賴清美說，柯姓老翁是理髮老師傅，88歲的身體還很硬朗，還可以幫人剪頭髮，由於家屬白天都在上班，等到傍晚回家才發現老翁不見蹤影，連腳踏車也不見了，因為老翁從來不曾晚餐時間還沒有回家的紀錄，擔心老翁身上沒穿外套，就怕挨餓受寒又找不到回家的路。

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