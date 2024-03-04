台中少年騎單車訪友 導航帶到產業道路......雷殘慘摔

經過簡單包紮，少年連同單車一起上警車平安返家。（警方提供）

2024/03/04 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓少年昨天騎單車要到清水區找同學，行經南屯區時因路況不熟使用手機導航，未料越騎越偏遠，加上產業道路砂石泥濘不堪，因此「雷殘」（跌倒之意）受傷，由於四周杳無人煙，透過手機求助，所幸被熱心員警耐心尋獲，經過簡單包紮，連同單車一起打包上警車平安返家。

台中市第四分局春社派出所副所長連宏志、警員陳柏丞，昨巡邏中接獲民眾報案，稱迷路受困亟需協助，員警根據對方描述特徵地點，從南屯區精科北路一路找尋，沿途不斷保持對話，花費近30分鐘時間，在精科園區的福龍紀念園周邊發現一條小徑，駛入近800公尺處才發現年僅16歲劉姓少年蹲坐在地上，雙腳均有輕微擦挫傷。

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而少年看到警察這才大大鬆一口氣，大喊「終於得救了！」經了解，劉姓少年受困的產業道路，方圓2公里，可連接大肚監理站，員警於周邊來回梭巡，費了好一番功夫，才從監理站後方400公尺處發現少年。

少年表示，欲騎單車前往清水區同學家，對於路況本就不熟悉，加上誤信導航，越騎越偏遠，沿途大型砂石車從身旁呼嘯而過，讓其膽戰心驚，只能硬著頭皮一直騎上去，未料道路上砂石泥濘不堪，煞車疑因此故障導致「雷殘」，由於四周杳無人煙，在叫天天不應，叫地地不靈情況下，透過手邊唯一手機求助。

所幸遇到熱心員警耐心安撫，一面協助檢視傷勢，少年僅受到驚嚇，未料經過簡單包紮，仍執意赴約，員警再三勸說下才打消念頭，連同單車一起打包上警車平安返家；第四分局長李建興表示，員警即時處置為民服務精神值得讚許，呼籲民眾外出上路前，除檢查自身車輛安全外，若遇緊急狀況可撥打110報案專線求助。

少年雙腳均有輕微擦挫傷。（警方提供）

警方費了一番功夫找到少年。（警方提供）

經過簡單包紮，少年連同單車一起上警車平安返家。（警方提供）

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