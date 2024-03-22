要在派出所住一晚？老婦人鞋子「繡號碼」 原是迷路常客

江姓老婦人到北屯派出所，她篤定確認自己要在北屯所借宿。（警方提供）

2024/03/22 10:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局五分局北屯派出所，前天（20日）晚間接獲一起特殊案件，江姓老婦人到北屯所，告訴值班警察李隆明，她要在所內借住一晚，李員有點傻眼，老婦人無證件，也說不清楚住處等訊息，李員見老婦頗眼熟，又見老婦人鞋子很特別，上面繡著一組電話號碼，藉此聯繫到女兒，老婦人是罹患失智症的迷路常客，其中兩次迷路，還是李員處理。

77歲江姓老婦人於前晚走進派出所，她告訴李員說，自己想在派出所內住一晚，李員雖見老婦人眼熟，但一時之間想不起來她的身分，李員便問她從何而來？老婦回答不知道，但很篤定的確認，自己想在派出所借住一晚。

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李員詢問她的個人資料，老婦人只記得自己姓江，她身上沒有攜帶證件，李員看著老婦，慢慢回想起婦人曾走失兩次，是李員協助處理，李員低頭發覺江婦的鞋子很特別，仔細一看，原來上面繡著一組電話號碼。

警方撥打之後，江婦的女兒接聽，女兒焦急說，母親從家中走失，自己正在附近尋找媽媽，因為母親患有失智症，過去也有數次走失的經驗，因此便在常穿的鞋子上繡上連絡電話，讓警方或熱心人士能夠快速聯繫到家人，這次真的發揮作用，前來派出所接回母親，免得母親在陌生環境（派出所）過夜。

女兒來接返家，江姓老婦人高興地揮手向值班警察告別。（警方提供）

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