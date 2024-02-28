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女山友攀登合歡北峰迷路 南投消防局籲民眾勿獨攀

1名女山友23日獨攀合歡北峰迷路，南投縣消防局人員協同太魯閣國家公園管理處巡查員和保安警察第七總隊員警前往救援。（南投縣消防局提供）

1名女山友23日獨攀合歡北峰迷路，南投縣消防局人員協同太魯閣國家公園管理處巡查員和保安警察第七總隊員警前往救援。（南投縣消防局提供）

2024/02/28 11:33

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山群峰除了合歡西峰外，被視為較親民的百岳，惟合歡北峰近兩個多月來已發生兩起女山友獨攀迷路事件，其中1名女山友上週登頂後返程途中迷路，尋找路線時，疑因路面落差撞傷左膝，南投縣消防局獲報會同相關單位趕往救援，但也呼籲民眾攀登合歡群峰仍須結伴同行，且避免摸黑夜攀。

南投縣消防局指出，去年12月25日合歡山下起初雪，1名女山友獨攀合歡北峰，下山時濃霧天黑迷路，幸好有雨衣和做好保暖，順利被救下山。而本月23日，也有1名55歲女山友，獨攀合歡北峰，攻頂後下午2點半開始下山，惟途中走錯路線迷路，尋找路線時，疑因路面落差輕微撞傷左膝蓋，由於天色已暗，又找不到下山路徑，驚恐下只好求援。

南投縣消防局獲報除派員整裝上山，也通知太魯閣國家公園管理處出勤2名巡查員和保安警察第七總隊1名隊員，協同前往救援，順利將這名女山友帶下山。

南投縣消防局指出，合歡山群峰除了西峰外，被視為較親民的百岳登山路線，但高山氣候變化大，不適應者易高山症發作，去年3月即有1名57歲男山友攀登合歡北峰途中猝死，呼籲民眾攀登合歡群峰仍須訓練體力，攜帶足夠裝備糧食，並學會下載登山離線地圖，最重要的是要結伴同行，切勿流連美景而摸黑下山，因為入夜後山區漆黑一片，不同白天山徑明顯，極容易迷路，不可不慎。

合歡北峰每逢高山杜鵑花季，粉紅杜鵑花開滿山頭，吸引許多民眾前往登山賞花。（資料照）

合歡北峰每逢高山杜鵑花季，粉紅杜鵑花開滿山頭，吸引許多民眾前往登山賞花。（資料照）

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