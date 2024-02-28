女山友攀登合歡北峰迷路 南投消防局籲民眾勿獨攀
2024/02/28 11:33
〔記者張協昇／南投報導〕合歡山群峰除了合歡西峰外，被視為較親民的百岳，惟合歡北峰近兩個多月來已發生兩起女山友獨攀迷路事件，其中1名女山友上週登頂後返程途中迷路，尋找路線時，疑因路面落差撞傷左膝，南投縣消防局獲報會同相關單位趕往救援，但也呼籲民眾攀登合歡群峰仍須結伴同行，且避免摸黑夜攀。
南投縣消防局指出，去年12月25日合歡山下起初雪，1名女山友獨攀合歡北峰，下山時濃霧天黑迷路，幸好有雨衣和做好保暖，順利被救下山。而本月23日，也有1名55歲女山友，獨攀合歡北峰，攻頂後下午2點半開始下山，惟途中走錯路線迷路，尋找路線時，疑因路面落差輕微撞傷左膝蓋，由於天色已暗，又找不到下山路徑，驚恐下只好求援。
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南投縣消防局獲報除派員整裝上山，也通知太魯閣國家公園管理處出勤2名巡查員和保安警察第七總隊1名隊員，協同前往救援，順利將這名女山友帶下山。
南投縣消防局指出，合歡山群峰除了西峰外，被視為較親民的百岳登山路線，但高山氣候變化大，不適應者易高山症發作，去年3月即有1名57歲男山友攀登合歡北峰途中猝死，呼籲民眾攀登合歡群峰仍須訓練體力，攜帶足夠裝備糧食，並學會下載登山離線地圖，最重要的是要結伴同行，切勿流連美景而摸黑下山，因為入夜後山區漆黑一片，不同白天山徑明顯，極容易迷路，不可不慎。