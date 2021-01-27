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    守護千年藻礁公投連署催票 環團籲中油三接改設台北港

    「小民參政歐巴桑聯盟」27日邀集環保團體及親子家庭於立法院外舉行記者會，呼籲各界加入保護藻礁公投。（記者羅沛德攝）

    「小民參政歐巴桑聯盟」27日邀集環保團體及親子家庭於立法院外舉行記者會，呼籲各界加入保護藻礁公投。（記者羅沛德攝）

    2021/01/27 13:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕小民參政歐巴桑聯盟今日在立法院群賢樓外召開記者會，呼籲全民支持連署守護千年藻礁，響應第二階段公民連署，太陽花學運參與者、綠色公民行動聯盟研究員魏揚也到場力挺，環團建議中油第三天然氣接收站不應蓋在藻礁上，改設在台北港較適當。

    聯盟指出，保護藻礁公投「你是否同意中油第三天然氣接收站，遷離大潭藻礁海岸及海域？」在去年7月7日以9472份連署書通過第一階段，現在正進入公投第二階段，預估需33萬份連署書才達標，三月中旬連署截止，目前累積份數約2萬5千份。

    桃園在地聯盟召集人、保護藻礁公投領銜人潘忠政表示，從地景、生態角度來看，政府有義務保護千年藻礁，但是政府單位不作為，用「黑手環評」做掉藻礁，堅持要蓋觀塘三接，目前公投進入第二階段連署，離35萬門檻還有一段距離。

    婦好女權教學促進會總召蔡永強指出，108年課綱有納入海洋議題，對於藻礁公投在教育現場的影響，他要提出幾點呼籲，這片珍貴的海岸應該被保留下來，千年藻礁的生態不應該毀在這一代人手上。在接收站設址方面，選址應在對的地方，當地冬天海象不好，有天然氣斷氣、爆炸的危險，應該要改設在台北港。

    綠色公民行動聯盟研究員魏揚則說，在未來十年，燃氣是重要橋接選項，但遲遲未規劃橋接管理策略。政府在規劃天然氣接收站興建時應將長期減碳目標納入考量，如果將視角拉到更長遠的未來，在2050年淨零碳排的目標下，未來天然氣在完成階段性任務後，勢必需要逐步退場，那麼此時花費重大社會成本、自然成本來興建第三接收站是否符合成本效益？這應是政府規劃天然氣政策時要納入考慮的。

    魏揚呼籲，環保團體一再強調第三接收站除了桃園觀塘外，應還有其他選項例如台北港，然而政府及中油未能把握時機，盡早將替代場址納入規劃，才會導致今日可能雙輸的僵局，呼籲政府懸崖勒馬，儘速著手研擬替代場址方案，避免拖累時機。

    「小民參政歐巴桑聯盟」27日邀集環保團體及親子家庭於立法院外舉行記者會，呼籲各界加入保護藻礁公投。（記者羅沛德攝）

    「小民參政歐巴桑聯盟」27日邀集環保團體及親子家庭於立法院外舉行記者會，呼籲各界加入保護藻礁公投。（記者羅沛德攝）

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