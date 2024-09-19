為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    台東部落三死案 原民專家：食物要煮熟

    2024/09/19 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕台東南迴線賓茂及歷坵部落昨傳出疑似集體食物中毒案，有民眾食用蝸牛小米粽後身體不適，造成十二人送醫，其中已有三人死亡；有「野菜教母」之稱的阿美族人吳雪月昨天出席新北市「地球自造野菜香─野菜圖鑑展記者會」表示，有很多野菜、動物不能生吃，一定要煮熟，才能降低食安疑慮。

    吳雪月表示，蝸牛是族人常見的料理食材，她從小吃到大，雖然不同食材有不同的料理方式，但共通點就是「一定要煮熟」，野外抓回來的活體生物通常會先飼養幾天，用新鮮生菜餵食，讓生物把體內的毒素、糞便排出體外，料理時汆燙後再炒，如果半生不熟就會出狀況，畢竟野外生物去過哪裡、吃過什麼東西都難以掌握。

    吳雪月強調，現代社會提倡無毒栽種，肥料也取之於自然，農藥不僅危害自然，消費者也難以接受，所以能少用就少用。另外，族人在烹飪野菜、動物時也要妥善處理，避免社會大眾對原住民商家產生衛生安全疑慮。

    新北市原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway說，都會地區的民眾若要吃野菜等食材，一定要洗淨並煮熟，若有不熟悉的野菜可上網查詢圖鑑，聽取各方對於食物料理的建議，因為都會地區比山裡受到的污染更多，須格外注意飲食安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播