台東部落三死案 原民專家：食物要煮熟

2024/09/19 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕台東南迴線賓茂及歷坵部落昨傳出疑似集體食物中毒案，有民眾食用蝸牛小米粽後身體不適，造成十二人送醫，其中已有三人死亡；有「野菜教母」之稱的阿美族人吳雪月昨天出席新北市「地球自造野菜香─野菜圖鑑展記者會」表示，有很多野菜、動物不能生吃，一定要煮熟，才能降低食安疑慮。

吳雪月表示，蝸牛是族人常見的料理食材，她從小吃到大，雖然不同食材有不同的料理方式，但共通點就是「一定要煮熟」，野外抓回來的活體生物通常會先飼養幾天，用新鮮生菜餵食，讓生物把體內的毒素、糞便排出體外，料理時汆燙後再炒，如果半生不熟就會出狀況，畢竟野外生物去過哪裡、吃過什麼東西都難以掌握。

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吳雪月強調，現代社會提倡無毒栽種，肥料也取之於自然，農藥不僅危害自然，消費者也難以接受，所以能少用就少用。另外，族人在烹飪野菜、動物時也要妥善處理，避免社會大眾對原住民商家產生衛生安全疑慮。

新北市原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway說，都會地區的民眾若要吃野菜等食材，一定要洗淨並煮熟，若有不熟悉的野菜可上網查詢圖鑑，聽取各方對於食物料理的建議，因為都會地區比山裡受到的污染更多，須格外注意飲食安全。

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