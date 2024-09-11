台東蛋糕公園將改建為五感體驗幼兒園 饒慶鈴率團赴新加坡考察

台東縣府團隊到新加坡考察幼兒園。（記者黃明堂翻攝）

2024/09/11 10:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府計畫在台東市區新建幼兒園校舍，縣長饒慶鈴今天率團考察新加坡的大型幼兒園（Sparkletots Preschool），深入了解新加坡幼兒園的空間設計及營運模式，期待引進最新的幼教理念，打造五感體驗的幼兒學習環境。

縣府團隊參訪位於新加坡榜鵝（Punggol）的Sparkletots幼兒園，該園曾獲2020年新加坡總統設計獎，不僅擁有獨特的圓形建築設計，中間的空橋將圓形空間分割成教室，有效隔離不同班級，降低疾病傳播的風險，更能創造出安全、明亮的學習空間，加上寬敞的戶外活動空間，相較於傳統幼兒園能容納更多的幼童，並提供更豐富多元的學習場域。

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饒慶鈴在參訪後指出，台東縣立新生幼兒園校舍約為民國71年興建，空間環境逐漸與現今幼兒教育需求不符；為改善現況，縣府計畫在台東市蛋糕公園現址新建共融式兒童公園，以及擁有明亮寬敞空間、配置豐富的戶外遊戲設施的幼兒園，讓孩子們能在安全無虞的空間中盡情玩耍，預計將提升縣內幼生收托人數，更符嬰幼兒的學習需求與家長的收托期待。

饒慶鈴也強調，打造讓幼兒可以安全活動的場域一直是縣府的重點目標，新校舍將著重於建造空間獨立、具有通透性且無障礙的學習遊戲場域，提供孩子們安全、舒適及充滿樂趣的學習環境，也讓家長放心。另將規劃多功能活動中心，供全校師生集會或雨天室內活動使用，希望能夠結合鄰近公園用地、美術館及迦南銀髮生活福祉中心等資源，打造一個多元共融的學習社區。

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