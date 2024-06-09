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交通部支持！ 台中關山鎮環鎮自行車道將改造

關山鎮環鎮自行車道曾吸引大量遊客，鎮公所爭取交通部支持，將全面改善，盼再現風華。（記者黃明堂攝）

關山鎮環鎮自行車道曾吸引大量遊客，鎮公所爭取交通部支持，將全面改善，盼再現風華。（記者黃明堂攝）

2024/06/09 08:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮環鎮自行車道在20多年前是全台第一座環鎮自行車專用道，鎮公所爭取到交通部支持，將投入5千多萬元整體改造，盼再度吸引遊客，為地方觀光重啟亮點。

關山鎮在前鎮長許瑞貴時代打造親水公園，並以此為起點，開闢全台首座自行車專用道，全長12公里，沿著清淺的關山大排與紅石溪而行，沿途盡是寬廣的田野景觀，稻田隨不同的季節而呈現四季不同的農村風情，全盛時期一年創造600萬遊客，但至今年遊客量僅剩20萬，遠遠不及晚近形成的池上伯朗大道。

為使關山環鎮自行車道有效提升觀光效益，鎮長彭成豐日前到交通部爭取補助，希望以5490萬元整體改善，獲部長李孟諺及觀光署長周永暉表達全力協助。

彭成豐說，關山環鎮自行車道長達12公里，周邊設施不齊全，無法長期吸引遊客駐留，希望全面改善相關設施、導入環保節能設施，創造旅遊友善環境。計畫在環鎮自行車道設置3處廁所，改善步道入口、紅石溪及日月亭觀光服務區等3處，在崁頂溪設置1處水岸生態觀察區，設置環境教育解說牌6面，並建置城鎮服務 CIS 系統，設施建置好了，搭配縣府每年舉辦熱氣球的「引客效應」，吸引越來越多遊客駐留縱谷地區。

彭成豐說，將強化綠色旅遊形象，透過綠色智能技術、環保設施改善、綠色徽章輔導等措施，打造環保友善的旅遊環境，增加遊客的停留時間，促進地方旅遊消費，減緩人口外流趨勢。

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