為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屁孩騎自行車進稻田轉圈圈取樂 關山鎮長怒分享：讓他紅

台東縣關山鎮昨天傳有一群年輕外地客騎租借自行車，玩笑開過頭，騎進稻田裡轉圈圈。（取自網路）

台東縣關山鎮昨天傳有一群年輕外地客騎租借自行車，玩笑開過頭，騎進稻田裡轉圈圈。（取自網路）

2024/03/24 10:43

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮昨天傳有一群年輕外地客騎租借自行車，玩笑開過頭，騎進稻田裡轉圈圈，還嬉笑拍影片，影片在網路傳開，引起農民公憤，鎮長彭成豐也分享影片，怒說「讓他紅」，此風不可長。

關山警分局說，昨（23）日約18時許，關山鎮長彭成豐痛心轉貼一則網路影片，內容為一名男子騎乘自行車於農民辛勤栽種的水稻田中，同行友人不僅不制止，還邊攝影邊發出訕笑嬉鬧聲，並將影片PO網，如此脫序行徑令人義憤填膺，鎮長及里民均同聲予以嚴厲譴責。

關山警察分局分局長鍾國楨得知上情後，隨即主動聯繫彭鎮長，表達堅決依法查處違法行為的態度，並指示偵查隊及關聯所積極處置，以安定民心。該所於19時許與地主取得聯繫，他表示對此惡劣行逕感到憤慨，隨後至關聯所報案，員警依規定受理，並由偵查隊著手偵辦。目前該隊已取得相關影像資料，並將儘速把涉案人依法查緝到案。

關山警察分局表示，台東縣內觀光景點數量頗豐，自然美景吸引許多遊客前來拍照或是攝影，為旅程留下美好的一刻。但請遊客拍照或是錄影時，切勿破壞公物或是農民農作物，以免觸法。另提醒民眾，若有需要警察協助，請撥打110或是當地分駐（派出）所電話，警察將儘速趕往，並提供妥適處置，以保障民眾生命財產安全。

彭成豐表示，別說農民，就連他看了都生氣，怎麼可以把農民辛苦栽種的稻米給這樣惡搞破壞，他收到訊息，馬上通知地主後，因涉及毀損罪的問題，也到派出所報案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屁孩躺捷運電扶梯「當迴轉壽司」 新北捷運公司說話了！
2024/03/03 19:51

屁孩躺捷運電扶梯「當迴轉壽司」 新北捷運公司說話了！
屁孩屏東縣民公園疑抽菸、玩火 警消採證通知家長
2024/03/03 12:55

屁孩屏東縣民公園疑抽菸、玩火 警消採證通知家長

回不去了！青埔核心站穩5字頭
內湖2國中屁孩丟鞭炮「燒了收費亭」 報案後附近閒晃聊天
2024/02/17 20:26

內湖2國中屁孩丟鞭炮「燒了收費亭」 報案後附近閒晃聊天
又是藏壽司！高中生放寒假大聲喧譁 影片曝光掀兩面論戰
2024/01/20 21:03

又是藏壽司！高中生放寒假大聲喧譁 影片曝光掀兩面論戰

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播