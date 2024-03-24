屁孩騎自行車進稻田轉圈圈取樂 關山鎮長怒分享：讓他紅

台東縣關山鎮昨天傳有一群年輕外地客騎租借自行車，玩笑開過頭，騎進稻田裡轉圈圈。（取自網路）

2024/03/24 10:43

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮昨天傳有一群年輕外地客騎租借自行車，玩笑開過頭，騎進稻田裡轉圈圈，還嬉笑拍影片，影片在網路傳開，引起農民公憤，鎮長彭成豐也分享影片，怒說「讓他紅」，此風不可長。

關山警分局說，昨（23）日約18時許，關山鎮長彭成豐痛心轉貼一則網路影片，內容為一名男子騎乘自行車於農民辛勤栽種的水稻田中，同行友人不僅不制止，還邊攝影邊發出訕笑嬉鬧聲，並將影片PO網，如此脫序行徑令人義憤填膺，鎮長及里民均同聲予以嚴厲譴責。

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關山警察分局分局長鍾國楨得知上情後，隨即主動聯繫彭鎮長，表達堅決依法查處違法行為的態度，並指示偵查隊及關聯所積極處置，以安定民心。該所於19時許與地主取得聯繫，他表示對此惡劣行逕感到憤慨，隨後至關聯所報案，員警依規定受理，並由偵查隊著手偵辦。目前該隊已取得相關影像資料，並將儘速把涉案人依法查緝到案。

關山警察分局表示，台東縣內觀光景點數量頗豐，自然美景吸引許多遊客前來拍照或是攝影，為旅程留下美好的一刻。但請遊客拍照或是錄影時，切勿破壞公物或是農民農作物，以免觸法。另提醒民眾，若有需要警察協助，請撥打110或是當地分駐（派出）所電話，警察將儘速趕往，並提供妥適處置，以保障民眾生命財產安全。

彭成豐表示，別說農民，就連他看了都生氣，怎麼可以把農民辛苦栽種的稻米給這樣惡搞破壞，他收到訊息，馬上通知地主後，因涉及毀損罪的問題，也到派出所報案。

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