台北1社區自購滅火器 里長移除未溝通惹議

2024/09/17 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市大安區車層里有社區民眾投訴本報，指控里長李易儒以社區滅火器藥劑到期為由，於上月廿八日公告要移除社區滅火器，請住戶或管委會自行再添購；民眾認為，滅火器為管委會自購，里長公告移除前未經溝通，此舉讓社區暴露在火災風險中。

李易儒表示，社區滅火器上有「公物」字樣，是公家財產，應放在公共空間而非公寓大樓內。

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民政局自治行政科長方英祖說，里經費經里鄰工作會報決議通過，自行運用，並公告在台北市鄰里服務網；建築管理工程處公寓大廈科長梁家源表示，社區公寓大樓共用消防設備應由管委會購置，北市有「公寓大廈共用部分維護修繕補助計劃」，管委會可申請消防及公安修繕等補助。

投訴民眾指出，社區落成時，管委會購置滅火器，前里長施桂英協助更換藥劑後，在鋼瓶印上「公物」，才引起爭議。管委會主任周先生說，里辦提不出滅火器是里公物的證據，里長空口說白話，向市府陳情希望里長撤回決策，未獲明確答覆。

李易儒表示，滅火器清單是前里長移交、由消防廠商建檔；公物應放在公共空間，今年將收回約兩百支，該社區內約佔四十支。他強調，若社區滅火器藥劑或鋼瓶過期而發生公安事件，里辦無法承擔責任，已配合住戶希望延後到月底回收。

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