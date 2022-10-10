蔣提「深蹲換乘」 陳時中陣營︰生吞活剝外國政策

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲二十下換免費公車票」，引發爭論。圖為羅馬尼亞城市克盧日納波卡公車站，民眾對著機器深蹲二十下，就可免費搭一趟公車。（Sports Festival臉書）

2022/10/10 05:30

對長輩或肢體不便者不公平

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安前天拋出「深蹲二十下換免費公車票」的概念，民進黨台北市長參選人陳時中昨表示，深蹲對於長輩或肢體不便者有困難，不能理解蔣對公車的想法。陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲點出兩大失誤，蔣不理解北市已有一二八○元吃到飽公車方案，深蹲換車票沒誘因，且在公車站運動，對呼吸健康不妥，酸蔣「看新聞學政策、才會變得好笑」。

管碧玲指出，羅馬尼亞過去有「深蹲換車票」政策，雖然看新聞學政策無可厚非，但放在台北市，變成沒有吸引力的政策，蔣萬安忽略雙北已有一二八○元吃到飽方案。

蔣不理解北市公車已有1280吃到飽方案

管碧玲表示，陳時中常說「好的政策會延續」，雙北一二八○元吃到飽的綠色運輸政策，是普遍公平的政策，不會像「深蹲換車票」恐造成「年齡偏差」和「體能偏差」的不公平。蔣萬安把學來的政策生吞活剝，忽略台北市綠色運輸的政策背景，忽略公車站運動對健康呼吸的負面影響，政策真的不能生吞活剝的移植。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤批評，蔣萬安從「預約公車座位」，到「深蹲廿下換一次免費公車」，顯示蔣公子與庶民生活的極大落差，對弱勢族群欠缺同理心，創造出身障者、長輩族群難以參與的不公平遊戲。

吳思瑤指出，蔣萬安本人欠缺政策專業及判斷能力，對幕僚的政策或外部意見只能照單全收，一再廉價而取巧的「複製貼上」，衍生的爭議可能發生在任何的政策領域上，蔣的盲點將是城市治理最致命的危機。

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