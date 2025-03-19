南非擅改我駐處名稱 涉外人士：我已備妥多項反制方案

南非外交部近期單方面在其官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。（路透檔案照）

2025/03/19 12:10

相關新聞請見：

南非外交部擅自更改我國駐處名稱 外交部提出嚴正抗議

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非外交部近日單方面破壞雙方1997年協議，將我國駐處名稱「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）在其官方網站改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。涉外官員透露，我方已備妥反制措施，如果南非執迷不悟，一再破壞外交慣例，將暫停各領域合作、中止提供南非籍人士來台受訓名額，甚至嚴審來台簽證、經貿反制等手段。

請繼續往下閱讀...

南非政府繼去年要求後，今年元月下旬再度致函我駐南非代表處，要求3月底前遷離首都普利托利亞，南非外交部更在雙方仍處磋商階段、尚未達成共識時，日前單方面將其官方網站上的我國「台北聯絡代表處」名稱改為「台北商務辦事處」。涉外官員說，外交部長林佳龍得知南非擅自更改我國駐館名稱後，第一時間便指示亞非司和駐南非代表處，分別向南非在台聯絡辦事處及南非外交部表達嚴正抗議。

近期美國與南非的關係也出現緊張升級，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，要求其離境，顯示兩國關係持續惡化。涉外官員指出，南非一再扈從中國，近來南非政府更在外交、內政方面種種違反常理的蠻橫作為，已引發美國在內的G7國家不滿，也重傷南非長期以來作為「後種族隔離社會」成功典範的國際形象，與前總統曼德拉（Nelson Mandela）堅定爭取自由的精神大相徑庭，「民主轉型只剩殘留的軀殼」，令人不勝唏噓。

前述官員表示，近年南非政府面臨內外交迫窘境，內部經濟情況與社會問題不斷惡化，儘管中國透過「一帶一路」倡議挹注多項基建貸款、深化南非對中經濟依賴，卻無法有效改善南非內政問題；日前南非政府通過「土地徵收法」，也引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，進而發布行政命令中止對南非援助，國務卿魯比歐亦拒絕出席今年2月在南非舉辦的G20外長會議。

在外交場域，南非則淪為中國小弟，罔顧國際社會關切一味盲從中國指揮。涉外官員指出，就在魯比歐宣布不出席G20外長會議後，中國駐南非大使吳鵬隨即在社群平台X發布與南非國際關係暨合作部長拉莫拉（Ronald Lamola）會面的照片，表達對南非擔任G20主席國的支持，「再沒有比這更瓜田李下、坐實南非在國際場域慘淪中國傀儡的證明」。

涉外官員強調，包括美國參眾兩院外委會非洲小組主席、眾院國土安全委員會主席、外委會亞太小組主席等多位重量級議員，就南非再次迫我遷館一事發聲，並要求若南非持續扈從中共、霸凌台灣，美國政府應考慮將南非從「非洲成長暨機會法案」（AGOA）適用對象中剔除，以作為南非配合中國持續在外交場域邊緣化台灣的報復，包含奧格茲（Andy Ogles）在內的6名聯邦眾議員也聯名致函川普，認為若南非成功施壓台灣遷館，將助長中共對台動武的野心，「不僅違背美國的國家利益，也違背所有優先考量和平而非衝突國家的利益」。

涉外官員表示，林佳龍自得知南非迫我遷館案後，便多次召開應變會議、就各種情勢演變進行沙盤推演，也指示外交部和駐館隨時緊盯此案進展。

涉外官員透露，面對南非片面破壞雙方協議，我方除表達嚴正抗議，也已備妥反制措施，若南非執迷不悟，一再破壞外交慣例，台灣將藉由暫停與南非政府在各領域的合作、中止給予南非籍人士來台受訓名額，乃至於嚴審來台簽證，甚至是經貿反制等手段，全面回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到斐方對台灣釋出具體善意為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法