鬧事老翁擅自換位還辱罵空服員 立榮金門飛松山航班拒載

警方及機場人員將張姓男子帶下飛機。（翻攝自Threads的tung_yun7.24）

金門尚義機場昨天中午發生一起旅客鬧機事件，71歲張姓老翁搭乘原訂12時40分飛往台北松山機場的立榮航空B7-8812班機時，因擅自更換座位遭空服員勸導，竟當場失控辱罵空服員，甚至在機長宣布拒載後仍堅持不下機，最終由航空警察局員警上機將人強制帶離，整起事件導致該航班延誤約半小時才起飛。

據了解，整起事件起因於張姓男子在機艙內自行更換座位，空服人員見狀上前請他回座，未料引發張男不滿，隨即以「白痴」等字眼辱罵空服員，由於其行為已嚴重影響機艙秩序與其他旅客的搭機權益，機長及航空公司主管隨即依規定明確告知拒載。

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由於張男態度強硬且拒絕配合下機，立榮航空於12時35分通報航空警察局台北分局金門分駐所請求協助，執勤員警獲報後立即登機，依「處理旅客拒下機作業程序」將張男強勢帶離機艙，才結束這場鬧劇。

航警局呼籲，民眾搭機時務必遵守各項民航安全規定並服從機組人員的專業指令，切勿因一時情緒失控擾亂機艙秩序，以免影響飛安及自身與他人的權益。

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