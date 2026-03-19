國防特別預算下週決戰 賴總統喊話朝野：為國家邁出前進一步

賴總統今主持總統府「全社會防衛韌性委員會」第7次會議，再次喊話朝野放下成見、儘速審查國防特別預算。（圖擷取自總統府YouTube直播）

立法院23日將審查國防特別條例草案，總統賴清德今重申，有主權才有國家、有實力才有和平，期許朝野放下成見，攜手合作，儘速審議通過「國防特別條例」，為社會和人民謀取最大福利，也為國家發展邁出前進的一步。他強調，中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，我們的準備，是為了捍衛和平現狀與我們的生存永續。

賴總統今主持總統府「全社會防衛韌性委員會」第7次會議。賴表示，這個月台灣迎來總統直接民選30週年，30年來台灣越來越進步，民主越來越強韌，我們也成為世界不可或缺的關鍵夥伴。不變的是，中共對台灣的軍事野心，不僅從未放棄，只有持續加劇，台灣必須以實力維護和平，以韌性打造實力，來捍衛現狀及區域秩序不被破壞。

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賴清德指出，為了強化國防力量，政府規劃8年投入1.25兆元的國防特別預算，用於打造「台灣之盾」、導入人工智慧提升應變能力、發展國防自主產業，不僅守護國家安全，也帶動產業升級。這筆預算獲得超過六成跨黨派國人的支持，更獲得國際的高度肯定，但這項迫在眉睫的工作，需要立法院盡快審議通過國防特別條例，才能夠落實。

賴清德重申，有主權才有國家，有實力才有和平，這些任務需要朝野不分黨派才能夠實踐，攸關國安、主權與基本生存的國防，應該攜手團結、一致對外，期許朝野放下成見，攜手合作，才能夠為社會和人民謀取最大的福利，也才能夠為國家的發展，邁出前進的一步。

賴清德也強調，中共的軍事準備，是為了實現威權擴張的野心，我們的準備，是為了捍衛和平現狀與我們的生存永續。政府全力推動「全社會防衛韌性」的目的，就是要凝聚全民力量，讓台灣能以和平為核心價值，以民主為共同信念，以自由為生活方式，展現堅定不移的決心，加速強化社會各方面的準備工程。

賴也預告，今天的會議將由內政部說明，透過國際合作建構區域救災走廊的工作；行政院說明因應極端地緣政治風險，「中央聯合應變中心」整備架構的規劃；國安會則就4月份開始於全國11個縣市舉辦的「2026城鎮韌性演習」，進行專案報告，讓國人了解「有準備，更安全」，即是政府推動「全社會防衛韌性」的核心目的。

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