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    2035減碳目標 彭啓明：預計1月總統府氣候委員會提出

    環境部長彭啓明今表示，明年1月總統氣候委員會上，將提出2035年的減量目標。（記者陳嘉怡攝）

    環境部長彭啓明今表示，明年1月總統氣候委員會上，將提出2035年的減量目標。（記者陳嘉怡攝）

    2024/12/18 13:17

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕政府提出的2030年減碳「24%±1%」目標常被批評企圖心不足。環境部長彭啓明表示今（18日）表示，針對淨零路徑階段目標，目前2030、2032及2035年都大致已算出來，正進行進一步確認，預計年底前行政院會公布2030年減碳目標，並於明年1月總統氣候委員會上提出2035年的減量目標。

    環境部今天舉辦「新空品政策白皮書規劃啟動」記者會。彭啓明表示，根據氣候法規定，環境部必須在今年提出第三階段溫室氣體管制目標（2030年），目前2030、2032及2035年的數字已大概算出來了，2030年目標一定會比24％加減1%高，預計年底前會由行政院公布2030年的目標。

    彭啓明表示，淨零數字堆疊很複雜，環境部正在檢視各部會提出的淨零路徑，做糾察隊的工作，希望提出的目標能讓大家都可以接受，同時也在觀察日本等鄰近國家的減碳策略；2032、2035年的減量目標，則還需再經過總統府氣候變遷對策委員會討論，目前訂於明年1月23日開會，屆時應該有較確定的結果。

    彭啓明也提到，等淨零路徑明確之後，下一步就是請教專家加強空品改善、如何達標。目前空品防制數據和工具不足，例如假設全台機車都換成電動車，空品會如何改變，現在還算不出來，但有了淨零路徑就可以創造更好的共利效益，讓淨零和減空污一起走。

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