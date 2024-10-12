國慶假期週末 國1、國5下半天塞車地雷路段曝

高公局特別提醒國道5號南向用路人，最好在傍晚5點後再出發。（資料照）

2024/10/12 16:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（12日）是國慶假期倒數週末，交通部高速公路局指出，上午部分路段發生車輛追撞事故，影響整體車流導致壅塞。今天下午重點壅塞路段在國道1號、國道5號，特別提醒國5南向用路人最好在傍晚5點後再出發。

高公局指出，目前國道壅塞路段主要為國1南向湖口到新竹；國1高架北向機場系統到泰山轉接道事故，其餘路段均能維持行車大致正常。

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另外，今天上午9點29分國1北向337.5公里處發生2輛小客車、1輛小貨車追撞事故，占用內側車道，於9點52分排除，造成後方車流回堵8公里；10點4分國1北向214.8公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內側及中間車道，於10點26分排除，造成後方車流回堵5公里；10點13分國1高架北向43.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於10時38分排除，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

高公局指出，預判今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App，行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於下午5點後出發，節省寶貴時間。

9點29分國1北向337.5公里事故。（高公局提供）

10點4分國1北向214.8公里事故。（高公局提供）

10點13分國1高架北向43.8公里事故。（高公局提供）

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