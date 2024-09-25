立院召委選舉「藍白合」再現 綠8席、藍7席、白1席

立法院社福及衛環委員會召委選舉，民進黨立委黃秀芳（右）及國民黨立委蘇清泉（左）當選召委。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/25 10:33

〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕立法院新會期8個常設委員會今（25）日舉行召集委員選舉，其中，在外交及國防委員會部分，選出了民進黨立委王定宇，以及藍白共同支持的民眾黨立委林憶君。其餘委員會藍、綠各斬獲7席。最終綠8席、藍7席、白1席。民進黨團副幹事長洪申翰表示，可預見，在新的會期藍白合作必然更密切，國防、外交的法案與預算，也一定會更艱辛。

立院有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制，以及社會福利及衛生環境委員會。而根據「立法院各委員會組織法」規定，立院各委員會置召委2人，由各委員會委員於每會期互選產生。由於召委擁有排審議案的權利，也成為兵家必爭之地。

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各委員會選舉結果，內政：張宏陸（民）、徐欣瑩（國）；外交國防：王定宇（民）、林憶君（眾）；經濟：邱志偉（民）、呂玉玲（國）；財政：賴惠員（民）、陳玉珍（國）；教育文化：范雲（民）、萬美玲（國）；交通：陳素月（民）、魯明哲（國）；司法法制：鍾佳濱（民）、吳宗憲（國）；衛環：黃秀芳（民）、蘇清泉（國）。

今日選舉結果一如預期，除外交及國防委員會「藍白合」，由國民黨團禮讓民眾黨團1席召委之外，其餘大部分委員會召委多由推舉產生。

而在財政委員會部分，民眾黨立委黃珊珊因訪美行程向委員會請假，也未有推舉書，最後以投票的方式進行，由國民黨立委陳玉珍、民進黨立委賴惠員拿下召委席次。陳玉珍表示，本會期她會力推「財政收支劃分法」，這是藍白的優先法案，也是全民所關注的法案，雖然很辛苦，但設定目標，努力就會達成。

對於「藍白合」結果，民進黨團副幹事長洪申翰說，這是國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌共謀合導的大戲，其實並不意外。可預見，在新的會期藍白合作必然更密切，國防、外交的法案與預算，也一定會更艱辛。但民進黨委員們會理性監督，更會為台灣的外交國防全力守住，雖然會很辛苦，但我們有信心。

立法院教育及文化委員會召委選舉，民進黨立委范雲（左）及國民黨立委萬美玲（右）當選召委。（記者叢昌瑾攝）

立院國防外交委員會召委選舉，民進黨立委王定宇（左）及民眾黨立委林憶君（右）當選召委。（記者田裕華攝）

立法院財政委員會召委選舉，民進黨立委賴惠員（左）及國民黨立委陳玉珍（右）當選召委。（記者叢昌瑾攝）

立院司法委員會召委選舉，國民黨立委吳宗憲（右）及民進黨立委鍾佳濱（左）當選召委。（記者田裕華攝）

立院內政委員會召委選舉，民進黨立委張宏陸（左）與國民黨立委徐欣瑩（右）當選召委。（記者田裕華攝）

立院經濟委員會召委選舉，民進黨立委邱志偉（右）與國民黨立委呂玉玲（左）當選召委。（記者田裕華攝）

立院交通委員會召委選舉，國民黨立委魯明哲（左）與民進黨立委陳素月（右）當選召委。（記者田裕華攝）

立法院新會期召集委員名單。（本報製）

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